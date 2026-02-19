Εγκαίνια για το "Σώμα & Ψυχή"

Το Σάββατο 14.2.2026, έγιναν τα εγκαίνια του” Σώμα & Ψυχή”, Αριστοδήμου 63, στην Καλαμάτα.

Με μεγάλη χαρά και καλό καιρό, έδωσα την εκκίνηση για το” Σώμα & Ψυχή”. Μετά από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως ψυχολόγος και θεραπεύτρια, 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως καθηγήτρια γιόγκα και διοργανώτρια ταξιδιών γιόγκα σε retreats, η ώρα είναι ώριμη για να συνδυάσω τα δύο.

Το σώμα και η ψυχή είναι αδιαχώριστα συνδεδεμένα. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα εκφράζονται στο σώμα μέσω της κίνησης, της αναπνοής, του στρες και της εξάντλησης.

Στους χώρους του “Σώμα & Ψυχή” μπορείτε να ζήσετε την ψυχοθεραπεία και τη γιόγκα ξεχωριστά ή και τα δύο σε συνδυασμό.

Στα εγκαίνια επέλεξα να μην λάβω δώρα. Αντί γι' αυτό, όλοι οι καλεσμένοι έκαναν δωρεές στα “Παιδικά Χωριά SOS“ της Καλαμάτας. Για αυτό εκφράζω ειλικρινά τις ευχαριστίες μου.

Στην ιστοσελίδα μου www.somakaipsyche.gr είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα γιόγκα. Το πρώτο μάθημα γιόγκα είναι δωρεάν.

ΕΛΕΝΑ ΜΠΕΡ

Κοινωνική Ψυχολόγος

” Σώμα & Ψυχή”