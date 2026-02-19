Νέα έγκριση για την ανάπλαση στην Ανατολική Καλαμάτα

Το έργο είναι ενταγμένο στην πρόσκληση «Αστική Αναζωογόνηση» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και αφορά μια εκτεταμένη παρέμβαση στην Ανατολική Πολεοδομική Ενότητα της πόλης, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και λειτουργικού αστικού κέντρου. Σύμφωνα με την εισήγηση, η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ενσωματωθούν τρία νέα υποέργα κατασκευής, ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση της υλοποίησης των έργων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα νέα υποέργα αφορούν: Την κατασκευή παρεμβάσεων στις οδούς Ηρώων και Μαυρομιχάλη, την ανάπλαση της περιοχής «Λυόμενα (Βάγια)» και την κατασκευή έργων στην περιοχή του Παλαιού Στρατοπέδου. Με την προσθήκη των τριών αυτών υποέργων, ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης διαμορφώνεται στο ποσό των 21.392.700 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το έργο χαρακτηρίζεται ως στρατηγικής σημασίας και μεγάλης κλίμακας, καθώς υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την αστική αναζωογόνηση μιας έκτασης περίπου 103 στρεμμάτων στην Ανατολική Καλαμάτα.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: Διαμόρφωση πλατειών, παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου, κατασκευή πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, αναβάθμιση οδικών αξόνων και διασυνδέσεων με το ιστορικό κέντρο και την παραλία, έργα αποχέτευσης ομβρίων, ηλεκτροφωτισμού και αστικού εξοπλισμού, καθώς και εφαρμογές «έξυπνης πόλης» (smart applications) για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της εμπειρίας των πολιτών. Με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη χρηματοδότηση και υλοποίηση ενός από τα σημαντικότερα έργα αστικής αναβάθμισης των τελευταίων ετών για την Καλαμάτα, το οποίο αναμένεται να αλλάξει ριζικά την εικόνα και τη λειτουργία της Ανατολικής συνοικίας.

