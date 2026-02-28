Συνεχιζόμενη υποστελέχωση των παθολογικών κλινικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Του Μανώλη Μάκαρη, Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης “Πρώτα η Πελοπόννησος”, εκπροσώπου Ιατρών στο Δ.Σ. Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας

Οι παθολογικές κλινικές δεν χρειάζονται υποσχέσεις. Χρειάζονται γιατρούς.

Στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο καταψήφισα την πρόταση της Διοίκησης να καλυφθούν τα κενά με “εντέλλεσθε” και υπερεφημέρευση των ήδη εξαντλημένων συναδέλφων.

Δεν μπορούσα να αποδεχθώ ότι η λύση στο πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι να δουλεύουν οι ίδιοι άνθρωποι πέρα από τα όρια της αντοχής και της νομιμότητας.

Η εικόνα είναι σαφής:

Σήμερα υπηρετούν μόλις 5 παθολόγοι, εκ των οποίων ένας επικουρικός και ένας αποσπασμένος. Δηλαδή λιγότεροι από τους μισούς που προβλέπει ένας ήδη ξεπερασμένος οργανισμός. Δύο κλινικές στηρίζονται ουσιαστικά σε ελάχιστους ιατρούς, με αλλεπάλληλες 24ωρες εφημερίες, ελάχιστα ρεπό και συσσωρευμένες άδειες ετών.

Είχε δοθεί δημόσια δέσμευση για πλήρη προκήρυξη όλων των κενών θέσεων παθολόγων. Αυτό δεν έγινε. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας – και προσωπικά ο Υπουργός κ. Άδωνις Γεωργιάδης – οφείλει να εξηγήσει γιατί δεν υλοποιήθηκαν οι εξαγγελίες.

Το πρόβλημα είναι ότι οι θέσεις δεν προκηρύχθηκαν όπως έπρεπε και όπως είχε ανακοινωθεί.

Η απόφαση του Δ.Σ. να επιβάλει πρόσθετη εργασία:

Θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.

Εκθέτει νομικά τους ιατρούς και τη Διοίκηση.

Αποτρέπει κάθε νέο γιατρό από το να επιλέξει το Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Η υποστελέχωση δεν είναι “έκτακτο φαινόμενο”. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Και δεν αντιμετωπίζεται με διοικητικές εντολές αλλά με άμεση, καθολική και ουσιαστική ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό.

Η Μεσσηνία ζητά στελεχωμένες και ασφαλείς Παθολογικές Κλινικές.