Ερωτήματα για το μέλλον του Παραλιακού Μετώπου

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να θέσω δημόσια έναν προβληματισμό που αφορά το μέλλον του παραλιακού μετώπου της Καλαμάτας και συνολικά του Μεσσηνιακού Κόλπου.

Στις 13/2/2026 κατέθεσα επίσημο αίτημα ενημέρωσης προς τον Δήμο Καλαμάτας (αρ. πρωτ. 7144/13.2.2026) και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας θεσμικές διευκρινίσεις για την πορεία του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) του Παραλιακού Μετώπου.

Το ερώτημα που τίθεται δεν είναι αντιπολιτευτικό ούτε προσωπικό. Είναι στρατηγικό:

Θέλουμε ένα τουριστικό παραλιακό μέτωπο υψηλής ποιότητας ή μια διαρκή συγκέντρωση εγκαταστάσεων βιομηχανικού κινδύνου;

Η περιοχή της Δυτικής Παραλίας είχε ήδη από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 1986 χαρακτηριστεί ως ζώνη τουριστικής ανάπτυξης. Στην πράξη, όμως, διαμορφώθηκε συγκέντρωση εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων και υγραερίου σε μικρή απόσταση από:

κατοικίες

κατοικίες Αξιωματικών 120ΠΕΑ

αθλητικές εγκαταστάσεις

χώρους συνάθροισης κοινού

αρχαιολογικό χώρο ιδιαίτερης σημασίας,

περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Η ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Seveso III) επιβάλλει:

Πρόληψη μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων.

Αποτροπή φαινομένου domino μεταξύ εγκαταστάσεων υψηλού κινδύνου.

Χωροταξικό έλεγχο γύρω από τέτοιες δραστηριότητες.

Διασφάλιση επαρκών αποστάσεων από κατοικίες και ευαίσθητες χρήσεις.

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο αποτελεί σήμερα ιστορική ευκαιρία:

Να αποσαφηνιστούν οι συμβατές χρήσεις γης. Να τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα στρατηγικής ανάπτυξης. Να εξεταστεί η σταδιακή αναδιάταξη ή απομάκρυνση ασύμβατων δραστηριοτήτων. Να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου θα είναι βιώσιμη, ασφαλής και εναρμονισμένη με τη φυσιογνωμία της περιοχής.

Δεν ζητούμε σύγκρουση.

Ζητούμε σχεδιασμό, ασφάλεια και μέλλον.

Η τοπική κοινωνία δικαιούται σαφείς απαντήσεις:

– Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το ΕΠΣ;

– Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του;

– Πώς αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος συγκέντρωσης εγκαταστάσεων υψηλής επικινδυνότητας;

– Ποιο είναι το όραμα για τα επόμενα 30 χρόνια;

Η Καλαμάτα διαθέτει μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο.

Το παραλιακό μέτωπο, ο Πάμισος και ο Μεσσηνιακός Κόλπος μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης στη Μεσόγειο.

Το ζήτημα είναι αν θα τολμήσουμε να το σχεδιάσουμε σωστά.