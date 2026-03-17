Πολυλίμνιο - Οσα δεν γνωρίζετε

Το Πολυλίμνιο είναι τόπος μοναδικής φυσικής ομορφιάς και κάλους, όχι μόνο για τον Δήμο Μεσσήνης αλλά για όλη την Ελλάδα.

Μαζί με την Αρχαία Μεσσήνη θα μπορούσε να είναι σημείο αναφοράς και τουρισμού του Δήμου για ολόκληρο τον χρόνο.

Αρχισα να ερευνώ το θέμα έπειτα από την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Μπαρακάρη και την απάντηση που δόθηκε ιδιαίτερα από τον σημερινό δήμαρχο κ. Γεώργιο Αθανασόπουλο.

Μετά την συζήτηση προέκυψε και το θέμα της καταστροφής του ξύλινου γεφυριού.

Για να σχηματίσω άποψη απευθύνθηκα και στο Δασαρχείο αλλά και σε φορείς και φυσικά πρόσωπα της περιοχής.

Ετσι:

1) Ο κ. δήμαρχος ισχυρίσθηκε ότι το Δασαρχείο είναι αρνητικό στην πρόσκληση του Δήμου και της Περιφέρειας για την σύσταση κοινοπραξίας, προκειμένου να αξιοποιηθεί το Πολυλίμνιο. Το Δασαρχείο, όμως, ισχυρίζεται ότι αυτό το θέμα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και κανενός άλλου, και ειδικότερα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής). Αν λοιπόν ο Δήμος ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση του Πολυλιμνίου εκεί πρέπει να απευθυνθεί και να μην αποδίδει ευθύνες στο Δασαρχείο.

2) Τον χώρο ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά χωρίς να υπάρχουν οι στοιχειώδεις υποδομές. Χαρακτηριστικά μου ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν τουαλέτες, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να «κρύβονται στους θάμνους». Μάλιστα παλιά υπήρχαν χημικές τουαλέτες που αποσύρθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια.

3) Το γεφύρι που κατεστράφη την προηγούμενη εβδομάδα είχε κατασκευασθεί από τον Δήμο Βουφράδος έπειτα από μελέτη που συνέταξε αυτός και ενέκρινε το Δασαρχείο. Αυτό πρέπει να κάνει άμεσα και ο Δήμος Μεσσήνης.

4) Ο κ. δήμαρχος ισχυρίσθηκε ότι ο Δήμος έχει κατασκευάσει ξύλινο αναψυκτήριο, το οποίο μίσθωσε Μάθετε ποια είναι η αλήθεια: Πράγματι ο Δήμος μίσθωσε το αναψυκτήριό του, το οποίο όμως μίσθωσε επιχειρηματίας, που έχει ίδια επιχείρηση στην περιοχή και δεν λειτούργησε ποτέ το αναψυκτήριο του Δήμου. Ετσι δεν υπάρχει ανταγωνισμός και η εμπορική αξία του αναψυκτηρίου μειώνεται.

5) Ο Δήμος Μεσσήνης αγόρασε στο Πολυλίμνιο επί δημαρχίας Ευσταθίου Αναστασόπουλου έκταση για να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων. Και αυτός ο χώρος, όπως και το αναψυκτήριο, είναι κλειστός.

6) Ο Δήμος Μεσσήνης πλήρωσε και κατασκευάσθηκε πλακόστρωτο, το οποίο, όμως, έχει καταστραφεί και χρειάζεται επισκευή. Δεν άκουσα τον κ. δήμαρχο να αναφέρεται σ’ αυτό.

7) Ο προηγούμενος περιφερειάρχης κ. Νίκας είχε αναθέσει στον καθηγητή κ. Λέκκα την σύνταξη μελέτης για το Πολυλίμνιο. Η μελέτη είχε προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ και είχε ανατεθεί στην «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας» η εφαρμογή της. Με την λήξη της θητείας του κ. Νίκα όμως σταμάτησαν τα πάντα. Ως πότε; Ελπίζω προσωρινά και να μην περιμένουμε την επόμενη δημοτική αρχή να «τρέξει» το Πολυλίμνιο. Εν τέλει όσοι κατηγορείτε το Δασαρχείο, να αναλογισθείτε ότι ο σημερινός δασάρχης Καλαμάτας καταδικάσθηκε για τον θάνατο της τουρίστριας και τον τραυματισμό άλλης, όταν εσείς οι δημοτικοί και περιφερειακοί άρχοντες αρνηθήκατε ότι είχατε ευθύνες.