Για τη σωτηρία και αξιοποίηση του ιστορικού ξενοδοχείου “Αχίλλειον”

Απευθύνουμε στους θεσμικούς φορείς και την επενδυτική κοινότητα με αφορμή την ανάγκη διάσωσης και ορθολογικής αξιοποίησης του διατηρητέου ξενοδοχείου “Αχίλλειον”, ενός από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά τεκμήρια της Καλαμάτας.

Η Αρχιτεκτονική Κληρονομιά ως Πολιτιστικό Κεφάλαιο

Το “Αχίλλειον” δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας, που αντικατοπτρίζει εποχές ακμής, φιλοξενίας και πολιτισμού. Η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να το κηρύξει διατηρητέο - επιμένοντας στη διατήρηση τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού του - αποτελεί ορθή και σημαντική πράξη. Ένα διατηρητέο χωρίς το εσωτερικό του είναι απλώς μια πρόσοψη - κενή νοήματος και ιστορικής αξίας.

Μπουτίκ Ξενοδοχείο: Η Μοναδική Σωστή Επιλογή

Η Καλαμάτα βρίσκεται σε τροχιά τουριστικής ανάπτυξης. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι ακόμα ένα εμπορικό κατάστημα διεθνούς αλυσίδας, που θα υπονομεύσει τις τοπικές εμπορικές επιχειρήσεις και θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου. Η πόλη χρειάζεται ξενοδοχειακές υποδομές ποιότητας που θα προσελκύσουν τον τουρίστα υψηλών προσδοκιών.

Η μετατροπή του “Αχίλλειον” σε μπουτίκ ξενοδοχείο αποτελεί τη φυσική και βέλτιστη αξιοποίησή του. Το εκπληκτικό παράδειγμα του ξενοδοχείου «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ», που λειτουργεί ήδη, αποδεικνύει ότι αυτό το μοντέλο είναι απολύτως εφικτό, βιώσιμο και κερδοφόρο. Ένα ακόμα μπουτίκ ξενοδοχείο θα δημιουργούσε μια κρίσιμη μάζα ποιοτικών καταλυμάτων στο κέντρο της πόλης.

Η Προστιθέμενη Αξία για την Πόλη και την Περιφέρεια

Η αξιοποίηση του “Αχίλλειον” ως μπουτίκ ξενοδοχείο θα προσφέρει πολλαπλά οφέλη: δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς το ιστορικό κέντρο, αναβάθμιση της εικόνας της πόλης στον διεθνή τουριστικό χάρτη, ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων εστίασης, εμπορίου και υπηρεσιών, καθώς και διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας μέσω της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Η Μεσσηνία έχει ήδη αποδείξει - με τη λαμπρή επιτυχία του Costa Navarino - ότι ο τουρισμός υψηλής ποιότητας μπορεί να μεταμορφώσει μια ολόκληρη περιοχή. Το “Αχίλλειον” μαζί με το «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ» μπορεί να γίνουν η αστική εκδοχή αυτής της φιλοσοφίας, κόσμημα στην καρδιά της Καλαμάτας.

Πρόταση Κινήτρων για Διεθνή Πρόσκληση Επενδυτών

Προτείνουμε ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, το ΤΕΕ και τους αρμόδιους φορείς, να προχωρήσει σε διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κινήτρων, όπως:

4.1 Αξιοποίηση Αναπτυξιακών Νόμων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Πλήρης ενεργοποίηση των κινήτρων των αναπτυξιακών νόμων (επιδοτήσεις, φοροελαφρύνσεις, επιχορηγήσεις κεφαλαίου) καθώς και αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης για τη διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς, τον βιώσιμο τουρισμό και την αστική αναζωογόνηση.

4.2 Δημοτικά Κίνητρα

Μηδενικά δημοτικά τέλη και μισθώματα την κατασκευαστική περίοδο και κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας. Ταχεία αδειοδότηση (fast-track) μέσω ειδικής επιτροπής. Παραχώρηση χρήσης παρακείμενων δημοτικών χώρων στάθμευσης στα δύο Boutique heritage hotel (AXILLEION & VASILIKON). Δυνατότητα Σύμπραξης Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για τη μείωση του αρχικού κόστους αποκατάστασης.

4.3 Τεχνική και Θεσμική Υποστήριξη

Παροχή πλήρους αρχιτεκτονικής και ιστορικής τεκμηρίωσης του κτιρίου. Σύσταση ομάδας εργασίας με εκπροσώπους του Δήμου, του Υπουργείου Πολιτισμού, του ΤΕΕ και του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου, για τη στήριξη του επενδυτή σε κάθε βήμα της αδειοδοτικής και κατασκευαστικής διαδικασίας.

Πρόσκληση Συμμετοχής Κορυφαίων Μεσσήνιων Επιχειρηματιών

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη δυνατότητα ενεργοποίησης επιχειρηματικών προσωπικοτήτων που έλκουν την καταγωγή τους από την Μεσσηνία και έχουν ήδη αποδείξει την αφοσίωσή τους στην ανάπτυξη και την κοινωνική προσφορά τους στη Μεσσηνία.

Ο Όμιλος Καρέλια, με μακρά παράδοση κοινωνικής συνεισφοράς στην Καλαμάτα, και ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, του οποίου το όραμα μεταμόρφωσε τη Μεσσηνία σε διεθνή τουριστικό προορισμό μέσω του Costa Navarino, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο. Η παρέμβασή τους - είτε μέσω άμεσης επένδυσης είτε μέσω ευαισθητοποίησης διεθνών αλυσίδων και δικτύων που ειδικεύονται στον τουρισμό υψηλής ποιότητας και τα μπουτίκ καταλύματα - θα μπορούσε να αποτελέσει τη στρατηγική γέφυρα μεταξύ τοπικής κληρονομιάς και διεθνούς αναγνώρισης.

Δίκτυα όπως τα Small Luxury Hotels of the World, τα Relais & Châteaux, τα Design Hotels ή τα Leading Hotels of the World αναζητούν ακριβώς τέτοιου τύπου ακίνητα ΣΤΑ ιστορικά κτίρια με χαρακτήρα, σε αυθεντικούς μεσογειακούς προορισμούς. Το “Αχίλλειον” πληροί όλα τα κριτήρια.

Το «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» μπορεί και πρέπει να σωθεί. Παρά τις δυσκολίες, υπάρχουν τρόποι!!!