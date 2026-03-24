Το συμφέρον της πόλης

Το μεγαλύτερο κεκτημένο της πόλης μας μετά τους σεισμούς είναι το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό της απόθεμα.

Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός, η «ανάκτηση» του Ιστορικού Κέντρου με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα, η σωτηρία του νεοκλασικού της πλούτου, οι σχολές παραστατικών τεχνών με αποκορύφωση το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, η δραστική μείωση των ορόφων και των συντελεστών δόμησης, η ευρεία εφαρμογή βιοκλιματικών προτύπων πολεοδόμησης (πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα δόμησης), το εμβληματικό Πάρκο των Σιδηροδρόμων, η Μαρίνα ως πρότυπο έργο εξυγίανσης και βιώσιμης ανάπτυξης της πιο υποβαθμισμένης ζώνης της Καλαμάτας και πάνω από όλα η διασφάλιση της προσβασιμότητας του ανατολικού Παραλιακού Μετώπου από το Πανελλήνιο ως το ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, συνθέτουν τη σημερινή ταυτότητα της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ μας.

Η μεγαλύτερη πρόκληση του μέλλοντος είναι η προστασία και η διεύρυνση αυτού του μοναδικού κεκτημένου.

Τις ημέρες αυτές ανακοινώθηκε με πομπώδη τρόπο η προώθηση μεγάλης Τουριστικής Επένδυσης στη Δυτική Παραλία (περιοχή Μπουρνιά) μέσω της υπαγωγής στον ν. 4864/2021 ως Στρατηγική Επένδυση κατηγορίας 1 (αβ).

Η μέθοδος αυτή και η εφαρμογή της στη συγκεκριμένη περιοχή μοναδικού και παρθένου βιοκλιματικού περιβάλλοντος, είναι προφανώς αντισυνταγματική, αφού αν υλοποιηθεί, θα προκαλέσει ακραία βλαπτική μεταβολή και υποβάθμιση του πολεοδομικού κεκτημένου της περιοχής (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 2011).

Καταγράφω ενδεικτικά 2 μόνον από τις πολλαπλές αρνητικές συνέπειες της σχεδιαζόμενης Επένδυσης:

Μεταφέρει την κορυφαία αρμοδιότητα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού από τον Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο που εκπροσωπούν ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ σε πλέγμα ανεξέλεγκτων ιδιωτικών συμφερόντων. Καταργεί το μείζον Δημόσιο Αγαθό της ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ των πολιτών στην παραλία τους, αφού προβλέπεται από σχετικό νόμο «η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, καθώς και η υλοποίηση συνοδών έργων υποδομής».

Είναι πραγματικά οδυνηρό κι αδιανόητο να αποστερήσουμε από την αγαπημένη και ιστορική μας πόλη το δικαίωμα να σχεδιάζει το μέλλον της και να ενταφιάζονται τα όνειρά της για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πιο δυναμικού της συγκριτικού πλεονεκτήματος, του παραλιακού μετώπου. Επομένως, πρέπει να διαφυλαχτεί η προσβασιμότητα σε όλο το εύρος του αιγιαλού και της παραλίας, καθώς και η συνεχής και ανεμπόδιστη ροή ΑΜΕΑ – πεζών – ποδηλάτων – αυτοκινήτων σε ΟΛΟ το ανάπτυγμα από τον ΠΑΜΙΣΟ έως την ΑΒΙΑ.

Το ανοικτό και προσβάσιμο παραλιακό μέτωπο αποτελεί το κορυφαίο όχημα ποιότητας ζωής και βιώσιμης ανάπτυξης του μέλλοντός μας.

Θα επιτρέψουμε να αλλοιωθεί το παραλιακό μέτωπο και να γίνει έρμαιο ιδιωτικών σχεδιασμών και συμφερόντων;