Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: η νέα Αλλαγή έρχεται

Στις 27/28/29 Μαρτίου, θα διεξαχθεί το Συνέδριο του Κινήματός μας. Προηγήθηκε ένας ζωντανός, συμμετοχικός διάλογος που ξεκίνησε από κάθε γειτονιά, κάθε εργασιακό χώρο, κάθε γωνιά της χώρας και επισφραγίστηκε με την πρωτοφανή συμμετοχή μελών και φίλων στην ανοιχτή διαδικασία εκλογής συνέδρων.

Το Συνέδριο μας αποτελεί το ξεκίνημα για τη νέα μεγάλη Αλλαγή που τόσο έχει ανάγκη η χώρα και ο ελληνικός λαός.

Θα διατυπώσουμε τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας, μέσα από γόνιμο διάλογο και μέσα από τη σύνθεση, και θα εκφράσουμε πολιτικά και κοινωνικά τις αγωνίες και τις προσδοκίες του Ελληνικού Λαού.

Η νέα Αλλαγή είναι για εμάς στο ΠΑΣΟΚ όχι απλά ένα σύνθημα αλλά ο μοναδικός δρόμος που θα εκφράσει το πλειοψηφικό αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία. Σε μία Ελλάδα που υποφέρει από κάθε είδους ανισότητες και από την πρωτοφανή διασπάθιση δημόσιων πόρων που καταλήγουν στα χέρια λίγων, εκλεκτών και οπωσδήποτε ημετέρων. Σε μια Ελλάδα που ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο αλιέας, ο εργαζόμενος αλλά και ο συνταξιούχος βλέπει μπροστά του ένα μόνιμο και απροσπέλαστο αδιέξοδο.

Θα μιλήσουμε για ένα κοινωνικό κράτος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών, για κράτος Δικαίου που σήμερα βίαια συρρικνώνεται γιγαντώνοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης και προκαλώντας κρίση θεσμών και αξιών με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη δημοκρατία μας, για την κοινωνία μας, για τη χώρα μας.

Θα μιλήσουμε για μία εθνικά υπερήφανη και ανεξάρτητη χώρα, η οποία δεν θα είναι ούτε παρακολούθημα αλλά ούτε θεατής των γεωπολιτικών παιχνιδιών. Θα είναι ξεκάθαρα, όπως μας δίδαξε και μας έμαθε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ενεργός παράγοντας για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία των λαών. Θα έχει δηλαδή ρόλο που οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είχαν αναδείξει , είχαν πετύχει και σήμερα οι Έλληνες το αντιλαμβάνονται, το μνημονεύουν και το επικαλούνται.

Για όλα αυτά θα αγωνισθούμε, συνεπείς στις αρχές και τις αξίες μας, ανταποκρινόμενοι στο μεγάλο πλειοψηφικό αίτημα της κοινωνίας για μία διαφορετική Ελλάδα. Για μία Ελλάδα που θέλουμε, για μία Ελλάδα που αξίζει σε εμάς και στα παιδιά μας.

Έχουμε τη βούληση, έχουμε τις θέσεις , έχουμε την εμπειρία, έχουμε τα στελέχη και προχωράμε ενωμένοι και δυνατοί.