Διαμαρτυρία για καθίζηση δρόμου στο Σιδηρόκαστρο

Διαμαρτυρία και καταγγελία προς άπαντες τους αρμόδιους Δημοτικούς και Περιφερειακούς φορείς, για την αδιαφορία και υποτίμηση ενός τεχνικού προβλήματος του οδοστρώματος που υπέστη σοβαρή και επικίνδυνη καθίζηση.

Η εν θέματι καθίζηση αφορά στον δρόμο που συνδέει το Σιδηρόκαστρο με το Καμάρι του Δήμου Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας. Η καθίζηση ήταν αποτέλεσμα των δυσμενών καιρικών φαινομένων που έπληξαν πρόσφατα τις περιοχές μας. Η εικόνα που παρουσιάζει το οδόστρωμα διαφαίνεται πολύ επικίνδυνη και ενέχει το ενδεχόμενο με μια ξαφνική επέκταση , να βυθιστεί στο σύνολο του παρασέρνοντας είτε διερχόμενα αυτοκίνητα , είτε πεζούς με κόστος σε ανθρώπινες ζωές.

Έχουμε ενημερώσει - τόσο εγώ προσωπικά όσο και ο Πρόεδρος κος Αθανάσιος Κυριάζης - τον αρμόδιο της Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Αρχής κο Βλάχο, ώστε να επιληφθεί άμεσα του θέματος, τοποθετώντας σε πρώτη φάση φωτοσήμανση σε καίρια σημεία, ώστε να γίνεται εμφανώς αντιληπτή από τους διερχόμενους η κατάσταση του δρόμου, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα.

Η απάντηση που έλαβα με άφησε άφωνη και έκπληκτη: “Δεν διαθέτουμε φωτοσημάνσεις” μου απάντησαν… Και αναρωτιέμαι: δεν είναι ντροπή το 2026 να θεωρούμαστε από τους θεσμικούς ιθύνοντες, “δημότες ενός κατώτερου Θεού”? Με δική μου πρωτοβουλία, πήγα στα δυο σημεία που εμφανίζεται η καθίζηση και τοποθέτησα πρόχειρα -με ότι υλικά διέθετα, πέτρες και κορδέλα - σήμανση ώστε να είναι κάπως ορατά από τους διερχόμενους.

Προσβάλλει την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό μας, αν μας έχει μείνει ακόμα. Και το σημαντικότερο, αντιμετωπίζουν ανερυθρίαστα, το ενδεχόμενο θανατηφόρου ατυχήματος με τη μη λήψη του στοιχειώδους μέτρου της φωτοσήμανσης

Απευθύνθηκα ενημερώνοντας σχετικά και την εισαγγελία της Κυπαρισσίας,

προσκομίζοντας φωτογραφικό υλικό του “οδοστρώματος του τρόμου”: κάπως έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η κατάσταση , όπως διαφαίνεται και από τις συνημμένες φωτογραφίες.

Ως κάτοικος και Δημότης Σιδηροκάστρου, θεωρώ αναφαίρετο το δικαίωμα μου να ζω με ασφάλεια τόσο εγώ όσο και οι συνάνθρωποι μου. Εφόσον καταβάλλω ανελλιπώς τις υποχρεώσεις που εντέλλεται η πολιτεία μέσω των δημοτικών τελών, δεν θά’ πρεπε να έχω την απαιτούμενη στοιχειώδη ανταπόδοση για την ασφάλεια και την καλλίτερη ποιότητα ζωής; “Η πρόληψη σώζει ζωές, η αδιαφορία σκοτώνει”.

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω τη βαθιά πεποίθηση που έχω αποκομίσει γενικότερα την εγκατάλειψη των ορεινών χωριών του Δήμου Τριφυλίας από τις αρμόδιες Αρχές σε πάρα πολλούς τομείς

Με εκτίμηση

Νίκη Ζαχαροπούλου

Κάτοικος Σιδηροκάστρου