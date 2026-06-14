Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο προς Σπάρτη

Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη έως τις 10 Αυγούστου, λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών συντήρησης.

Ειδικότερα στην κατεύθυνση προς Σπάρτη θα παραμείνει σε ισχύ ο αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, από τη χιλιομετρική θέση 30,8 έως την 31,3.

Οπως ενημερώνει η ΕΛ.ΑΣ. “παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στις πληροφοριακές πινακίδες στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων”.