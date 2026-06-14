Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο προς Σπάρτη

Ειδικότερα στην κατεύθυνση προς Σπάρτη θα παραμείνει σε ισχύ ο αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, από τη χιλιομετρική θέση 30,8 έως την 31,3.
Οπως ενημερώνει η ΕΛ.ΑΣ. “παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στις πληροφοριακές πινακίδες στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων”.
Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026 18:13
Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο προς ΣπάρτηΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη έως τις 10 Αυγούστου, λόγω μη ολοκλήρωσης των εργασιών συντήρησης.
Ειδικότερα στην κατεύθυνση προς Σπάρτη θα παραμείνει σε ισχύ ο αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, από τη χιλιομετρική θέση 30,8 έως την 31,3.
Κατηγορία Αστυνομικά