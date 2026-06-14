ΗΠΑ-Ιράν: Τριγμοί στη συμφωνία μετά το χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό

Νέες εντάσεις φέρνει στο προσκήνιο η επίθεση του Ισραήλ στη Βηρυτό σήμερα Κυρικακή τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία.

Ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια, σύμφωνα με μία κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Πρόκειται για την αντίδραση του Ισραήλ στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών περιοχών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) λίγο πριν από την πραγματοποίηση του πλήγματος κατά της Βηρυτού, ανέφερε στο Χ ο Μπαράκ Ραβίντ, δημοσιογράφος του Axios.

Η αντίδραση του Ιράν για το χτύπημα στη Βηρυτό

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε αργότερα ότι η ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού αποδεικνύει πως οι ΗΠΑ είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν, σύμφωνα με το Reuters.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι η συνέχιση της πορείας που ακολουθείται σήμερα είναι αδύνατη εάν οι δεσμεύσεις αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

Παράλληλα, ο υποδιοικητής του ανώτατου ενιαίου στρατιωτικού διοικητηρίου του Ιράν, του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια, δήλωσε την Κυριακή ότι τα ισραηλινά «εγκλήματα» στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου δεν θα μείνουν αναπάντητα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, τις οποίες το Ισραήλ υποστήριξε ότι πραγματοποίησε εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, συμμάχου του Ιράν στον Λίβανο.

Σε παρόμοια δήλωση προχώρησε ένας ακόμα Ιρανός αξιωματούχος. «Χωρίς αμφιβολία, αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν αναπάντητα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Defa Press ο ταξίαρχος Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασαντί, αναπληρωτής διοικητής της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν.

Χτύπημα εν μέσω προσπαθειών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Η επίθεση στη Βηρυτό εξαπολύθηκε παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την εξασφάλιση ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το Σάββατο το βράδυ ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα υπογράψουν τη συμφωνία την Κυριακή.

Ωστόσο, πηγές δήλωσαν στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη «δεν είχε ακόμη» λάβει τελική απόφαση για την υπογραφή της συμφωνίας.

Αυτό έρχεται μετά τη δήλωση του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, ο οποίος συνέστησε προσοχή το Σάββατο. «Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε την ακριβή ημερομηνία υπογραφής του μνημονίου συνεννόησης, αν και δεν θα είναι αύριο», φέρεται να δήλωσε ο Μπαγκάεϊ. «Δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να συμβεί αυτό τις επόμενες ημέρες».

Οι μεσολαβητές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη την Κυριακή για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, σύμφωνα με πηγές, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες που πρέπει να επιλυθούν.

Δεν έχουν προκύψει συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία, αλλά αναφέρεται ότι το Ιράν συμφώνησε να μην παράγει ή να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα βάσει σχεδίου μνημονίου συνεννόησης μεταξύ των ηγετών του Ιράν και των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

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