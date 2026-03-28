Πολιτική χωρίς αλήθειες και κοινωνία χωρίς κανόνες… Ποίο το τίμημα της δικής μας ανοχής;

Εν μέσω γενικευμένης αναταραχής στην Ευρώπη εξ΄αιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η πατρίδα μας, μη έχοντας καταφέρει να έχει γαλουχήσει τους Έλληνες , κυρίως μέσω της παιδείας σε ψύχραιμες και αλτρουιστικές συμπεριφορές, βιώνει χειρότερα από άλλους Ευρωπαϊκούς λαούς κάθε είδους κρίση.

Οι πολίτες δείχνουν πως επιλέγουν να προτάσσουν κυρίως το προσωπικό όφελος.

Έτσι εν μία νυκτί, λόγω του πολέμου, είδαμε κερδοσκοπικές τάσεις πχ αυξήσεις σε καύσιμα, σε τρόφιμα, σε αγροτικά προϊόντα, σε ναύλα ή σε υπηρεσίες που δεν είχαν επηρεαστεί αρχικά από τις επιπτώσεις του πολέμου.

Προτρέχουμε να κερδίσουμε άραγε λόγω νοοτροπίας ή λόγω απουσίας, νωθρότητας και χαμηλών αντανακλαστικών της κρατικής εποπτείας;

Πόσο επηρεάζει την πορεία της οικονομίας μας, η αδυναμία επιβολής άμεσων και τελεσίδικων ποινών σε παραβατικές συμπεριφορές; Οι Νόμοι μπορεί να ψηφίζονται καλύπτοντας κάθε είδους ζήτημα, όμως τηρούνται;

Ως γενική εικόνα, είναι φανερή μία δυστοκία στους πολίτες να ακολουθήσουν κατά γράμμα τη νομιμότητα και αυτό είναι φανερό πλέον στην καθημερινότητα όλων μας.

Παράδειγμα, ενώ ο Κ.Ο.Κ. πρόσφατα αυστηροποιήθηκε, συνεχίζεται άφοβα το «πάρτι» της παραβατικότητας.Αλκοόλ, ουσίες, ταχύτητα, αγνόηση κανόνων κυκλοφορίας, αυθαιρεσίες και κάθε είδους παράβαση που αναφέρεται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, εντείνεται αντί να μειώνεται.

Είναι τελικά οι Έλληνες τόσο ατίθασος λαός; Γιατί επιλέγουν να ζουν χωρίς κανόνες και φόβο για τις συνέπειες των πράξεών τους;

Αντί να επενδύει ο κάθε πολίτης στη νομιμότητα και στη δικαιοσύνη με κάθε κόστος, πολλοί επιζητούν μόνο ισχυρές «πλάτες», σε ενδεχόμενο δικής τους εμπλοκής σε κάποιο πρόβλημα.

Για να έχουν δε, αυτές τις πολιτικές κυρίως πλάτες, παραβλέπουν λάθη, παραλείψεις και υστερήσεις της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης, που αποδεδειγμένα επηρεάζουν άμεσα το επίπεδο ζωής τους, συγχωρούν εύκολα, ξεχνούν ακόμη πιο εύκολα, ομαδοποιούνται και οπαδοποιούνται με περισσή ευκολία.

Κάθε φωνή που ίσως έχει επιλέξει συνειδητά να λέει αλήθειες, συνήθως με κόστος, δεν την ακούν, την προσπερνούν και επιλέγουν να την αγνοούν.

Έπαψαν οι άνθρωποι δίπλα μας να σκέφτονται, να αναρωτιούνται για καταγγελίες ακόμη και με αποδείξεις πχ για διαφθορά, για απ΄ευθείας αναθέσεις, για απώλεια ευκαιριών για τον τόπο, για παραπληροφόρηση και ψέματα περί αποτελεσματικότητας, ακολουθώντας τη λογική, πως πιστεύουν μόνο τους «δικούς» τους.

Επιλέγουν να ακούν μόνο το αφήγημα των «δικών» τους, άσχετα αν μέσα τους καταλαβαίνουν πως ίσως κάτι δεν πάει καλά.

Αρκεί να βρίσκονται στο κάθε είδους πολιτικό, κοινωνικό, επιχειρηματικό κλπ «παιχνίδι» ως οπαδοί, ως μέλη ομάδων και σχηματισμών.

Αυτή η κατάσταση, έχει οδηγήσει την κοινωνία να ζει δύσκολα, να μην απολαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες που άλλοι λαοί τα θεωρούν αυτονόητα και να περνάει η ζωή εν μέσω δυσκολιών και προβλημάτων.

Χθες εορτάσαμε την επέτειο της Επανάστασης του 1821 και ακούσαμε «εμπνευσμένες» δηλώσεις κυρίως πολιτικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων για το θαύμα της ενότητας και της δύναμης του λαού μας. Ισχύει τη σημερινή εποχή αυτό ;

Όχι, διότι το πολιτικό προσωπικό της Χώρας σπαράσσεται από έχθρες, αντιθέσεις , πολεμική και ανταγωνισμό. Τίποτα υγιές.

Συνήθως κανείς δεν συμπαθεί τους άλλους διεκδικητές των ιδίων αξιωμάτων, ενώ υπογείως υπάρχει πρωτοφανής πολεμική με ακολουθία θεμιτών και αθέμιτων μεθόδων.

Για το μετασχηματισμό καίριων τομέων της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των πολιτών, ουδείς ασχολείται με ζήλο. Ισχυροί θεσμοί που ενώ είχαν βάσεις και γερά θεμέλια στην κοινωνία δεν εξελίσσονται, δεν βελτιώνονται, με αποτέλεσμα να φθείρονται.

Αυτή η φθορά όμως, πλήττει κυρίως την Περιφέρεια της Χώρας πχ μέσω της αυτοδιοίκησης, όπου σειρά γεγονότων την ωθούν να χάνει σε αξιοπιστία, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, οδηγώντας κυρίως τις κωμοπόλεις και τα χωριά της Ελληνικής περιφέρειας σε πληθυσμιακή συρρίκνωση, δημογραφικά προβλήματα, μαρασμό και ερήμωση.

Αν οι πολίτες δεν επιλέξουν να γίνουν απαιτητικοί και συνειδητοποιημένοι, γνωρίζοντας δικαιώματα και υποχρεώσεις, θα συνεχίσουν να γίνονται βορά ιδιοτελών συμφερόντων που τους χειραγωγούν προς όφελός τους.

Ας μπει επιτέλους ένα τέλος στην ηθική ανοσία του σήμερα…