Προσκυνητές στη μνήμη του Μανώλη Γλέζου συνεχίζουμε τον αγώνα του

Πριν έξι χρόνια στις 30 Μάρτη του 2020 πέρασε στην ΑΘΑΝΑΣΙΑ ο πρώτος Παρτιζάνος της Ευρώπης, ο Μανώλης της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ο Μανώλης της Ελλάδας ,ο Μανώλης της Αριστεράς ,ο αιώνιος έφηβος Μανώλης Γλέζος. Διάλεξε ακόμη και την ημερομηνία να φύγει στις 30 Μάρτη, την ίδια ημέρα που εκτελέστηκε ο Νίκος Μπελογιάννης .

Οι σημαίες χαμήλωσαν. Η Ελλάδα έγινε φτωχότερη και η Αριστερά ορφάνεψε. Στο φέρετρο του ακούμπησε όλη η Ελλάδα.

Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 7μμ , στην Κεντρική Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός (Πλ. Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα) ο Σύλλογος Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος και η οικογένειά ,διοργανώνουμε το πολιτικό μνημόσυνο του αείμνηστου Μανώλη Γλέζου και της συζύγου του Τζώρτζιας Αργυροπούλου ( του στρατηγού του όπως έλεγε ο αείμνηστος Μανώλης).

Μια εκδήλωση Τιμής και Μνήμης 6 χρόνια μετά τον θάνατο του Μανώλη και ένα χρόνο από τον θάνατο της Τζώρτζιας. "Για να μην σβήσουν τα καντήλια της Μνήμης".

Η μνήμη του Μανώλη θα μείνει αιώνια. Γιατί σήκωσε στους ώμους του την Ελλάδα. Ο Μανώλης όχι μόνο σε κάθε στιγμή της Νεότερης ιστορίας της χώρας μας από το 1939 μέχρι το τέλος της ζωής του, όταν έπρεπε να αποφασίσει ο λαός ,αν θα μείνει όρθιος και ελεύθερος ή θα ζήσει σκλαβωμένος , σηκώθηκε και μπήκε πρώτος στον αγώνα ενάντια στο φασισμό , για να πληρώσει η Γερμανία τις οφειλές της προς την Ελλάδα, για να «Είναι Λεύτερη και ανεξάρτητη η πατρίδα και πανανθρώπινη η Λευτεριά», ΑΛΛΑ στήριζε και αγωνιζόταν μαζί με όλους τους λαούς και τους πολίτες, όπου γης αποφάσιζαν να αγωνιστούν ενάντια στο φασισμό και στο πόλεμο για τη Λευτεριά και το Δίκιο τους, για τα πολιτικά ,κοινωνικά και ατομικά τους δικαιώματα.

Ο Μανώλης μας κληροδότησε εκτός από το αγωνιστικό του παράδειγμα και την πολιτική του παρακαταθήκη με το κείμενο σου ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ που εκφράζει τον πυρήνα της πολιτικής του σκέψης.

ANTIΣΤΑΘΕΙΤΕ γράφει μεταξύ των άλλων ο Μανώλης. «Απέναντι στην κρατική βία, στην καταπίεση του Διεθνούς συστήματος, στην εκμετάλλευση του ανθρώπου από την εργοδοσία του κεφαλαίου, στους πολέμους εναντίον των λαών, εθνών και των κρατών που δεν ανέχονται την παγκόσμια κυριαρχία των ιμπεριαλιστών δεν αρκεί η φραστική εναντίωση, η αγανάκτηση, η οργή, η κατάρα.

Απαιτείται η κατάρα να μεταπλαστεί σε πολιτική πράξη, η οργή να μεταφραστεί σε πολιτική ενέργεια, η αγανάκτηση να μετουσιωθεί σε πολιτική δράση.

Απαιτείται η αφύπνιση των καταπιεσμένων η εξέγερση τους και η οργάνωση της ενότητάς τους και η κοινή δράση τους εναντίον των καταπιεστών…

…Η αντιστασιακή πάλη όμως δεν αρκεί, αν δεν αποσκοπεί στο γκρέμισμα του καθεστώτος της βίας, της καταπίεσης, της εκμετάλλευσης….

….Δεν αρκεί, όμως να γκρεμίζεις.

Δεν μπορείς να ζήσεις πάνω στα ερείπια.

Χρειάζεται να τα παραμερίσεις και στη θέση τους να θεμελιώσεις, να χτίσεις και να ανορθώσεις τους οίκους τα σπίτια, τους ναούς του μέλλοντος, χωρίς βία, εκμετάλλευση πολέμους.

Το καθεστώς της λαϊκής κυριαρχίας, όπου οι πολίτες, αυτοί οι ίδιοι, ασκούν πολιτική και αποφασίζουν για τα πάντα, για το παρόν και το μέλλον τους….».

Σήμερα που ο φασισμός σηκώνει πάλι κεφάλι και απειλεί και οι ΗΠΑ εντείνουν το βάρβαρο οικονομικό, επισιτιστικό και ενεργειακό αποκλεισμό για να «πνίξουν» τη χώρα του Φιντέλ και του Τσε, σήμερα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και οι σύμμαχοί τους, παραβιάζουν από κοινού κάθε αρχή του διεθνούς δικαίου και μετά τη γενοκτόνια στη Γάζα και στο Λίβανο, τις δολοφονίες και απαγωγές ηγετών κυρίαρχων κρατών στη Βενεζουέλα, στο Λίβανο, στη Παλαιστίνη και στο Ιράν και απειλούν την ανθρωπότητα με έναν 3ο καταστροφικό Παγκόσμιο Πόλεμο, το ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ και η προτροπή ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ του Μανώλη είναι επίκαιρα παρά ποτέ.

Σήμερα αν ήταν παρών και με το σώμα του ο Μανώλης θα ήταν ήδη στην Αβάνα ,μαζί με το Μίκη ,για να στηρίξουν τον αγώνα του ηρωικού Κουβανικού λαού ενάντια στο βάρβαρο οικονομικό στραγγαλισμό από τον Τραμπ-ούκο.

Σήμερα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει την Ελλάδα στο μάτι του κυκλώνα με την απόλυτη ταύτιση της με τους πολεμοκάπηλους τους «πειρατές» και τους γενοκτόνους , θα πρωτοστατούσε ο Μανώλης μαζί με το Μίκη και το Γρηγόρη Λαμπράκη για να συγκροτηθεί ένα πλατύ, ενωμένο, αγωνιστικό και ρωμαλέο φιλειρηνικό αντιπολεμικό κίνημα.

Σήμερα που η Ελλάδα έχει γίνει φτωχότερη και η Αριστερά έχει ορφανέψει από τέτοια Μεγάλα Αγωνιστικά και Πνευματικά μεγέθη του ύψους του Μανώλη Γλέζου, η παρακαταθήκη και το αγωνιστικό παράδειγμα που μας κληροδότησε ο Πρώτος Παρτιζάνος της Ευρώπης ,επιβάλλουν να δώσουμε όρκο τιμής στη μνήμη του να συνεχίσουμε ανυποχώρητα τον αγώνα του και όλα όσα έγραψε στο ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ.

Το οφείλουμε γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα λόγια του «Κι αν πεθάνω θα σας κυνηγάει η ύπαρξή μου, για να κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε!

Μη νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από μένα ποτέ».

Για αυτό να είμαστε όλοι-ες παρόντες στο Πολιτικό του Μνημόσυνο, ως ελάχιστο φόρο τιμής και να φωνάξουμε, ΑΘΑΝΑΤΟΣ.

* Μέλος του Προεδρείου του Δ.Σ. του “Συλλόγου Μνήμης και Δράσης Μανώλης Γλέζος”

