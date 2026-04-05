Νοσοκομείο Καλαμάτας: Μια προδιαγεγραμμένη κατάρρευση με κυβερνητική υπογραφή

Η αναστολή της παθολογικής εφημερίας στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας δεν είναι μια «ατυχής συγκυρία» ούτε ένα προσωρινό λειτουργικό πρόβλημα. Είναι η πιο καθαρή, σχεδόν ωμή, αποκάλυψη μιας πολιτικής που εδώ και χρόνια διαλύει συστηματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι η στιγμή που η πραγματικότητα διαψεύδει κάθε κυβερνητική αφήγηση περί «ενίσχυσης» και «θωράκισης» του ΕΣΥ.

Διότι όταν ένα νοσοκομείο αδυνατεί να καλύψει την παθολογική του εφημερία – τη βασικότερη ίσως λειτουργία του – τότε δεν μιλάμε για δυσλειτουργία. Μιλάμε για κατάρρευση. Και αυτή η κατάρρευση δεν ήρθε ξαφνικά. Ήταν απολύτως προβλέψιμη. Οι γιατροί το φώναζαν, τα σωματεία το κατήγγειλαν, οι εργαζόμενοι το ζούσαν καθημερινά. Το Υπουργείο Υγείας απλώς επέλεξε να κάνει πως δεν ακούει.

Η εικόνα που επικρατεί στις Παθολογικές Κλινικές είναι ενδεικτική της συνολικής αποσύνθεσης. Ελάχιστοι γιατροί καλούνται να σηκώσουν ένα βάρος που δεν μπορεί να σηκωθεί. Συνεχόμενες εφημερίες, εξαντλητικά ωράρια, ψυχική και σωματική εξουθένωση. Όχι ως εξαίρεση, αλλά ως κανονικότητα. Και μέσα σε αυτή την κανονικότητα, η ασφάλεια των ασθενών μετατρέπεται σε διακύβευμα.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η επιλογή των διακομιδών παρουσιάζεται σχεδόν ως «λύση». Στην πραγματικότητα, είναι η πιο κυνική παραδοχή αποτυχίας. Αντί το κράτος να διασφαλίζει ότι ο πολίτης θα λάβει άμεση φροντίδα στον τόπο του, τον στέλνει χιλιόμετρα μακριά, μεταφέροντας το πρόβλημα αλλού. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον χρόνο ανταπόκρισης, την επιβάρυνση άλλων νοσοκομείων και – κυρίως – τον κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάθε λεπτό μετρά. Και το κράτος επιλέγει συνειδητά να το σπαταλά.

Την ίδια στιγμή, τα περιβόητα «εντέλλεσθε» αποκαλύπτουν τον αυταρχισμό που υποκαθιστά τον σχεδιασμό. Γιατροί μετακινούνται υποχρεωτικά, καλούνται να καλύψουν κενά που δεν είναι δική τους ευθύνη, λειτουργούν υπό καθεστώς πίεσης και ανασφάλειας. Πρόκειται για μια πρακτική που δεν λύνει κανένα πρόβλημα· απλώς το μεταθέτει, βαθαίνοντας την κρίση και αποθαρρύνοντας ακόμη περισσότερο την παραμονή και την προσέλκυση ιατρικού προσωπικού.

Και όμως, η κυβέρνηση επιμένει να παρουσιάζει αυτή την εικόνα ως «διαχειρίσιμη». Πρόκειται για πρόκληση. Διότι τα γεγονότα είναι αμείλικτα: η υποστελέχωση δεν είναι ατύχημα, είναι επιλογή. Οι κενές θέσεις δεν έμειναν ακάλυπτες από αδυναμία, αλλά από πολιτική βούληση που δεν θεώρησε ποτέ προτεραιότητα τη δημόσια υγεία. Οι προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν συνειδητά, μέχρι που το σύστημα έφτασε στο σημείο να μην μπορεί να λειτουργήσει.

Το Νοσοκομείο Καλαμάτας δεν είναι μια «ειδική περίπτωση». Είναι ο καθρέφτης ενός ΕΣΥ που πιέζεται μέχρι να σπάσει. Είναι η απόδειξη ότι η πολιτική της υποχρηματοδότησης και της απαξίωσης δεν οδηγεί απλώς σε υποβάθμιση υπηρεσιών, αλλά σε πραγματικούς κινδύνους για την κοινωνία. Και όσο αυτή η πολιτική συνεχίζεται, τέτοια φαινόμενα θα πολλαπλασιάζονται.

Η λύση δεν βρίσκεται σε πρόχειρα μπαλώματα ούτε σε επικοινωνιακές διαχειρίσεις. Δεν βρίσκεται στις διακομιδές, ούτε στα «εντέλλεσθε». Βρίσκεται σε κάτι πολύ πιο απλό και ταυτόχρονα πολιτικά απαιτητικό: στη μαζική ενίσχυση του συστήματος με μόνιμο προσωπικό, στην άμεση προκήρυξη όλων των κενών θέσεων, στη δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν στους γιατρούς να εργάζονται με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Αλλά για να γίνει αυτό, απαιτείται μια ριζικά διαφορετική πολιτική αντίληψη. Μια αντίληψη που δεν θα αντιμετωπίζει την υγεία ως κόστος, αλλά ως κοινωνικό δικαίωμα. Που δεν θα μεταθέτει τις ευθύνες στους εργαζόμενους, αλλά θα τις αναλαμβάνει. Που δεν θα περιμένει την κατάρρευση για να κινητοποιηθεί.

Η κοινωνία της Καλαμάτας βρίσκεται μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν επιδέχεται ωραιοποιήσεις. Ένα νοσοκομείο που δεν μπορεί να εφημερεύσει δεν είναι απλώς υποστελεχωμένο. Είναι επικίνδυνο. Και η ευθύνη για αυτό δεν είναι αφηρημένη· είναι συγκεκριμένη, πολιτική και βαραίνει όσους είχαν την ευθύνη να αποτρέψουν αυτή την εξέλιξη και δεν το έκαναν.

Το ερώτημα, πλέον, δεν είναι αν υπάρχει πρόβλημα. Το ερώτημα είναι πόσο ακόμη θα γίνεται ανεκτό. Γιατί όταν η υγεία καταρρέει, δεν υπάρχουν περιθώρια για σιωπή.