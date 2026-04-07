Αδιανόητο: Το Νοσοκομείο Καλαμάτας στην εντατική

Το πρόσφατο λυπηρό, αλλά και πρωτοφανές, περιστατικό της αναστολής εφημέρευσης και εισαγωγών στις παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας ανέδειξε την παθογένεια που επικρατεί στο ΕΣΥ και κατέρριψε τους ισχυρισμούς του υπουργού υγείας ότι όλα βαίνουν καλώς.

Η εικόνα ασθενών να διακομίζονται σε Νοσοκομεία άλλων νομών, γιατρών επιστημόνων να πηγαινοέρχονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο αλλά και ασθενών που δεν γνωρίζουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν και που τελικά θα καταλήξουν είναι ενδεικτική της κατάρρευσης του συστήματος.

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι η λειτουργία του Νοσοκομείου Καλαμάτας εδώ και καιρό καθίσταται ιδιαιτέρως προβληματική σε ότι αφορά την παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Η Δημοτική Αρχή της πόλης μας σε πρόσφατη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο δήλωσε πως «κατανοούμε τα προβλήματα αλλά δεν έχουμε αρμοδιότητα να αποφασίσουμε γι αυτό το θέμα», κάτι που βέβαια δεν προκαλεί εντύπωση σε όποιον γνωρίζει τι ουσιαστικά συμβαίνει στην αυτοδιοίκηση, με έναν άκρως κομματικό Δήμαρχο που αρνείται πεισματικά εδώ και χρόνια οποιαδήποτε τριβή με τον Υπουργό Υγείας. Κάποιος ίσως να φανταζόταν ότι η στάση του εξυπηρετεί προσωπική κομματική ατζέντα.

Το δημοτικό όπως και το Περιφερειακό συμβούλιο μπορούν πολιτικά να πιέσουν, αυτός είναι ο ρόλος τους, ακόμα και σε ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους άμεσα αλλά σχετίζονται με την περιοχή μας.

Το θέμα του Νοσοκομείου συνδέεται άμεσα με την ευημερία και ανάπτυξη της πόλης μας και ευρύτερα της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας. Συνδέεται με μεγάλες επενδύσεις, με τουριστική άνοδο, με εμπορικές δραστηριότητες με μια σύγχρονη βιώσιμη αστική περιοχή.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει άμεσα να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ομόφωνα, να επιτευχθεί με ωριμότητα και από την πλευρά της αλλά και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, μια συμφωνία για την σύνταξη απόφασης που θα κοινοποιηθεί στο υπουργείο και θα στηριχθεί με σθένος από όλους τους αιρετούς αλλά και από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.