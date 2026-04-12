Ανάσταση γιορτάζει η Εκκλησία και χωρίς το Άγιο Φως

Σήμερα, εν έτει 2026, εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή, γίνεται λόγος περὶ της μη μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Αθηνα από τα Ιεροσόλυμα. Η απαγόρευση αυτή, αν τελικά πραγματοποιηθεί, διασώζει το ορθόδοξο ήθος, γιατί η μεταφορά του δίκην χουντικής λαμπαδηφορίας, αποτελεί μαγικό γεγονός θρησκευτικού λαϊκισμού. Η κατά Δήμο και Χωριό διανομή (delivery) του Αγίου Φωτός αποτελεί αλλοτρίωση της ορθόδοξης πίστης.

Οι υπεύθυνοι κάποιων Δήμων προκειμένου να ικανοποιήσουν το πασχαλιάτικο κοινό αίσθημα, το οποίο δεν έχει καμμία σχέση με την Εκκλησιαστική σύναξη, αλλά με την θρησκειοποιημένη πίστη και μάλιστα με την μαγική αντίληψη περί Αγίου Φωτός που έχουν οι κάτ΄ όνομα πιστοί δημότες. Οι διάφοροι δημοτικοί άρχοντες για να προσπορίσουν οφέλη από ψευδώνυμους χριστιανούς, και κυρίως ψήφους, οργανώνουν delivery διανομή του Αγίου Φωτός. Έχουν βεβαίως την εμπειρία περιφοράς φωτός, όπως την ανά διαστήματα μεταφορά της ολυμπιακής φλόγας ή της δάδας της ελευθερίας και παλαιοτέρα του φωτός των δικτακτορικών λαμπαδηφοριών.

Καμμία σχέση όμως με την ορθόδοξη πίστη και την ευχαριστιακή εκκλησιαστική σύναξη. Μέχρι το 1988 δεν «ερχόταν» το Άγιο Φως στην Ελλάδα και το ερώτημα που τίθεται είναι: μέχρι τότε, δηλαδή για 1900 και πλέον έτη, δεν εόρταζε την Ανάσταση του Χριστού η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα; Σήμερα στις απομεμακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος ή σε άλλα σημεία της υφηλίου όπου δεν «πηγαίνει» το Άγιο Φως δεν εορτάζεται η Ανάσταση του Χριστού;

Το καινοφανές γεγονός της ελεύσεως του Αγίου Φωτός και της διανομής του στις ανά την Ελλάδα Μητροπόλεις είναι καιρός να σταματήσει με την ευκαιρία του πολέμου. Η μη μεταφορά διασώζει το ήθος των αληθινά ορθοδόξων πιστών από τον εξευτελισμό.

Όλες οι πράξεις των πιστών είναι πράξεις εκκλησιαστικές, είναι πράξεις κοινωνίας, συμμετοχής, ενότητας και δεν είναι πράξεις ατομικές μαγικές. Από ότι φαίνεται πολλοί πιστοί δεν κατανοούν την σημασία της συμμετοχής στην εκκλησιαστική σύναξη και προσπαθούν με μαγικά υποκατάστατα να βιώσουν την αναζήτηση της αλήθειας. Καλή η προσπάθεια αλλά αυτά δεν είναι πράξεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας και δεν έχουν σχέση με την Θεία Ευχαριστία.

Ο ορθόδοξος πιστός δεν βιώνει την συμμετοχή του στο τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας συναισθηματικά, αλλά υπαρξιακά, την βιώνει ως όλος άνθρωπος και όχι με κάποιο μέρος της ανθρωπότητάς του. Δηλαδή όλος συμμετέχει ψυχή, σώμα συναίσθημα, βούληση, νους και γίνεται καινός, γίνεται σχέση. Γεγονότα που δεν έχουν σχέση με την διανομή ανά την Ελλάδα του Αγίου Φωτός. Η περιφορά του είναι μαγική πράξη που μερίζει τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να ενωθεί οντολογικά με τον Άλλον και με τον Χριστό στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Η μαγική delivery περιφορά του Αγίου Φωτός, κάθε έτος την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου στους ανά την Ελλάδα ναούς, με την συνεργεία των κατά τόπους αυτοδιοικητικών αρχών, αποτελεί αλλοτριωτικό γεγονός της ορθοδόξου πίστεως και ευρίσκεται εκτός Εκκλησίας και μακάρι να σταματήσει.