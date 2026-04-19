Ιστορική ευκαιρία για τη Δυτική Παραλία Καλαμάτας: Πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Το υπό εκπόνηση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, σε συνδυασμό με τη νέα επένδυση ύψους 135 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε έκταση 205 στρεμμάτων με 248 κατοικίες, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για έναν ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκε πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για:

• Την αποσαφήνιση των συμβατών χρήσεων γης.

• Τη διαμόρφωση στρατηγικής ανάπτυξης.

• Τη σταδιακή αναδιάταξη ασύμβατων δραστηριοτήτων.

• Τη διασφάλιση βιώσιμης και ασφαλούς ανάπτυξης του παραλιακού μετώπου

Το θέμα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό ή ασφάλειας. Είναι κυρίως αναπτυξιακό και οικονομικό και αφορά το μέλλον της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας να εξετάσει το θέμα και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδίου.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τους Βουλευτές του Νομού Μεσσηνίας να συμβάλουν ενεργά στην επιτάχυνση και υλοποίηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και στη διαμόρφωση των απαραίτητων θεσμικών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της περιοχής.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των κατοίκων και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν κοινή ευθύνη όλων.

Αγγελος Δημόπουλος

Ενεργός Πολίτης, Πρώην Πρόεδρος Συλλόγου «Φίλοι Μεσσηνιακού Κόλπου»

