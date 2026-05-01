Καλαμάτα: Βιτρίνα ανάπτυξης ή οδική εγκατάλειψη;

Η Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ως μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες πόλεις της περιφέρειας. Η τουριστική άνθηση, οι επενδύσεις σε ακίνητα και η αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες έχουν μεταμορφώσει την εικόνα της. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη βιτρίνα ανάπτυξης, ένα ερώτημα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο κατοίκους και επισκέπτες, συμβαδίζει το οδικό δίκτυο με τη σύγχρονη ταυτότητα της πόλης;

Η εικόνα δεν είναι καινούργια και σίγουρα δεν είναι τυχαία. Όποιος κινείται καθημερινά στους δρόμους της Καλαμάτας ξέρει καλά , λακκούβες, πρόχειρα μπαλώματα, φθορές που μένουν για μήνες. Ο τοπικός τύπος το έχει αναδείξει επανειλημμένα. Οι πολίτες το βιώνουν κάθε μέρα. Το ερώτημα είναι απλό , ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;

Δεν είναι απλώς κακή εικόνα, είναι επικίνδυνη αμέλεια

Το οδικό δίκτυο δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο. Είναι θέμα ασφάλειας.

Και όταν, δρόμοι θυμίζουν παγίδες , η σήμανση είναι ανύπαρκτη , και οι επισκευές καθυστερούν αδικαιολόγητα , τότε δεν μιλάμε για τεχνικές δυσκολίες. Μιλάμε για συστηματική αδράνεια.

Ο νόμος είναι ξεκάθαρος

Οι αρμόδιοι φορείς έχουν υποχρέωση, να διατηρούν το οδόστρωμα ασφαλές, να σηματοδοτούν άμεσα κάθε κίνδυνο, να αποκαθιστούν τις ζημιές χωρίς καθυστέρηση. Κι όμως, στην πράξη, οι ίδιες επικίνδυνες λακκούβες παραμένουν μέχρι να προκαλέσουν ζημιά ή ατύχημα.

Ποιος πληρώνει τελικά;

Ο πολίτης.

Με σπασμένες ζάντες, κατεστραμμένες αναρτήσεις, και χρήματα από την τσέπη του.

Ποιος Ευθύνεται για τη Συντήρηση .

Τύπος Δρόμου Υπεύθυνος Φορέας Δημοτικός (μέσα σε πόλη/χωριό) Ο Δήμος Επαρχιακός ή Εθνικός Η Περιφέρεια ή το Υπουργείο Υποδομών Ιδιωτικός (π.χ. πάρκινγκ, εργοτάξιο) Ο Ιδιοκτήτης/Διαχειριστής

Η ανοχή είναι που συντηρεί την κατάσταση.

Αντίθετα, Φωτογραφίες, Καταγραφή, Αίτηση αποζημίωσης , είναι τα εργαλεία που μετατρέπουν την αγανάκτηση σε πίεση.

Η Καλαμάτα προβάλλεται ως αναπτυσσόμενη πόλη, με τουρισμό και επενδύσεις.

Αλλά μια πόλη δεν κρίνεται μόνο από την εικόνα της παραλίας ή τα νέα έργα. Κρίνεται από τα βασικά, Ασφαλείς δρόμοι για τους κατοίκους της. Όταν αυτό δεν εξασφαλίζεται, τότε η ανάπτυξη μένει στην επιφάνεια. Οι λακκούβες δεν είναι απλώς πρόβλημα. Είναι σύμπτωμα έλλειψης προτεραιοτήτων, ελέγχου και ευθύνης.

Και μέχρι να υπάρξει πραγματική λογοδοσία, θα συνεχίσουμε να οδηγούμε σε δρόμους που δεν αρμόζουν σε μια πόλη που θέλει να λέγεται σύγχρονη.