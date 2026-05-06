Περί Ταϋγέτου

Η πρόσφατη διαμαρτυρία των κατοίκων και φίλων του Ταϋγέτου ανέδειξε συγκεκριμένες πολιτικές παθογένειες.

Από τη μία ένας Δήμαρχος απών και ακατάλληλος, που προσπαθεί εναγωνίως να κερδίσει το επικοινωνιακό παιχνίδι, από την άλλη μεμονωμένες φωνές που ζητούν να υλοποιηθούν πράγματα που δεν είναι εφικτά προσδοκώντας να κερδίσουν κάποια λεπτά δημοσιότητας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής εγκλωβισμένοι σε συμπληγάδες λαϊκισμού, επικοινωνιακών τεχνασμάτων, υποσχέσεων και φανταστικών μάγων που υπόσχονται να λύσουν όλα τα προβλήματα.

Θα επιχειρήσω να καταθέσω μια σοβαρή διάσταση του ζητήματος απελευθερωμένη από συναισθηματισμούς, προσδοκίες και όνειρα θερινής νυκτός αλλά κυρίως απελευθερωμένη από την λογική που θέλει την αντιπολίτευση μόνο να κατακρίνει και όχι να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Ας μπω λοιπόν, για όσο διαρκεί η συγγραφή αυτού του κειμένου, στη θέση του Δημάρχου Καλαμάτας. Τι θα έκανα; Τι θα μπορούσα να κάνω με τα μέσα που θα διέθετα; Τι θα ήταν ρεαλιστικό και όχι παραμύθι; Καταρχάς η κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι ένα σωστό βήμα, παρόλο που θεωρείται αρκετά δεδομένο. Είναι η μοναδική σωστή και ουσιαστική απόφαση που έχει πάρει η Δημοτική Αρχή για το ζήτημα. Θα το έκανα. Βασικό πρόβλημα η πρόσβαση στους οικισμούς. Η διαπίστωση ότι χρειάζονται νέοι ασφαλείς δρόμοι δεν αρκεί. Απαιτούνται χρήματα, πολλά χρήματα, αντιπαρέρχομαι τους λαϊκιστές που διοίκησαν την περιοχή μας τα τελευταία χρόνια και δεν αναζήτησαν κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο ευρείας κλίμακας αλλά και τους λαϊκιστές της αντιπολίτευσης και συνεχίζω, θα ζητούσα συνάντηση με όλους τους βουλευτές του νομού, ΟΛΟΥΣ, ανεξαιρέτως κόμματος, συνυπογράφοντας μαζί τους μια ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και Περιφερειακού Συμβουλίου και μαζί τους θα επισκεπτόμουν το υπουργείο. Παράλληλα θα επικοινωνούσα με ένα εξειδικευμένο γραφείο ευρωπαϊκών προγραμμάτων και θα αναζητούσα επισταμένως ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιο άμεσα ορισμένα προβλήματα ο Δήμος θα αγόραζε ένα JCB μηχάνημα, έστω και μεταχειρισμένο, που θα ήταν μόνιμα στην Αρτεμισία και θα επιχειρούσε τον χειμώνα σε καθαρισμούς και τοπικά αντιπλημμυρικά έργα μικρής κλίμακας. Βολεύει όμως να παρακαλάνε οι πρόεδροι των κοινοτήτων για το μηχάνημα, πως θα πουλήσει υποχρέωση διαφορετικά ο αντιδήμαρχος;;;



Βασικό ζήτημα η γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο, απαραίτητη για καταστήματα και μόνιμη διαβίωση στον Ταϋγετο. Η Καλαμάτα είναι γεμάτη από συνεργεία εταιρειών που εγκαθιστούν οπτικές ίνες και έχουν διαλύσει τους δρόμους, με την αποκατάσταση να είναι για γέλια. Αντί λοιπόν να ζητήσω ασφαλτοστρώσεις, σαν αντισταθμιστικό όφελος για ψηφοθηρικούς σκοπούς, κάτι στο οποίο είναι μετρ ο Δήμαρχος Καλαμάτας και η μισή του Δημοτική ομάδα, θα ζητούσα με κάθε τρόπο να φτάσει γρήγορο ίντερνετ στις κοινότητες του βουνού.



Όμως κύριες και κύριοι, κάτοικοι και φίλοι του Ταϋγετου, η τραγική αλήθεια είναι πως η περιοχή έχει λίγους κατοίκους, λίγες ψήφους και από τη στιγμή που ένα σημαντικό ποσοστό ψηφίζει ήδη τον κ Δήμαρχο, είτε γιατί έχει κάποια πελατειακή σχέση μαζί του, είτε επειδή γοητεύεται από τις υποσχέσεις, ουδέποτε πρόκειται να ασχοληθεί σοβαρά η Δημοτική Αρχή με τα προβλήματα του τόπου. Τώρα εάν η παρουσία σε γιορτές είναι ένας σημαίνων παράγοντας ψήφου σας παρακαλώ να το ξανασκεφτείτε. Το Βουνό, ο τόπος μας, απαιτεί σοβαρότητα…