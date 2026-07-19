Παρατηρήσεις για το νερό της Καλλιρρόης

Ως ενεργός πολίτης, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής της Άνω Μεσσηνίας και άνθρωπος που συμμετείχε ενεργά επί δεκατέσσερα και πλέον χρόνια στον συλλογικό αγώνα κατά της εγκατάστασης του εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων και του ΧΥΤΥ στη θέση ΟΝΙ Καλλιρρόης, αισθάνομαι την ανάγκη να καταθέσω ορισμένες σκέψεις και παρατηρήσεις σχετικά με όσα συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου της 24ης Ιουνίου 2026, κατά την οποία εξετάστηκε το ζήτημα της ποιότητας του νερού της Τοπικής Κοινότητας Καλλιρρόης.

Ο αγώνας εκείνης της περιόδου είχε αποκλειστικά περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Στόχος του ήταν η προστασία της δημόσιας υγείας, των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος ολόκληρης της Άνω Μεσσηνίας. Παρά τις προσπάθειες πολιτών, συλλόγων και φορέων, το έργο τελικά υλοποιήθηκε.

Σήμερα η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η προτεραιότητα πλέον δεν είναι η αμφισβήτηση της ύπαρξης του έργου αλλά η συνεχής και αυστηρή παρακολούθηση της λειτουργίας του, ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και ότι δεν προκαλείται επιβάρυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Η ανησυχία αυτή δεν αφορά μόνο την Καλλιρρόη. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια, ο υδροφόρος ορίζοντας της Άνω Μεσσηνίας εμφανίζει ενιαία υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς, οποιαδήποτε ενδεχόμενη επιβάρυνση θα μπορούσε να επηρεάσει πολύ ευρύτερη περιοχή.

Για τον λόγο αυτό στηρίζω δημόσια την προσπάθεια που καταβάλλει ο κ. Χρήστος Κυριακόπουλος, σημερινός τοπικός σύμβουλος και πρώην πρόεδρος της Κοινότητας Καλλιρρόης, για τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Η θέση μου αφορά αποκλειστικά την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Η τοποθέτηση του αντιπεριφερειάρχη

Ο αντιπεριφερειάρχης χαρακτήρισε τις αναλύσεις που δημοσιοποιήθηκαν ως «μεμονωμένες μετρήσεις που γίνονται από ιδιώτες». Η διατύπωση αυτή θεωρώ ότι δεν αποδίδει πλήρως την πραγματικότητα.

Ο κ. Χρήστος Κυριακόπουλος δεν είναι ένας τυχαίος ιδιώτης. Είναι εκλεγμένος τοπικός σύμβουλος, πρώην πρόεδρος της Κοινότητας και πρόσωπο με πολυετή δημόσια παρουσία στα περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής.

Εξίσου σημαντικό όμως είναι ότι η επιστημονική αξιολόγηση ενός εργαστηριακού αποτελέσματος δεν εξαρτάται από την ιδιότητα εκείνου που παρέδωσε το δείγμα αλλά από τη μεθοδολογία της ανάλυσης και την αξιοπιστία του εργαστηρίου.

Η τοποθέτηση του αντιδημάρχου Οιχαλίας

Ο αντιδήμαρχος υποστήριξε ότι τα δείγματα ελήφθησαν χωρίς πιστοποιημένο δειγματολήπτη. Η επισήμανση αυτή είναι θεμιτή. Ωστόσο, για λόγους ίσης μεταχείρισης και πλήρους διαφάνειας, θα είχε ιδιαίτερη σημασία να διευκρινισθεί δημόσια εάν και τα δείγματα που αποστέλλει ο Δήμος λαμβάνονται πάντοτε από πιστοποιημένους δειγματολήπτες και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπουν η εθνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η αξιοπιστία της διαδικασίας πρέπει να εξετάζεται με τα ίδια αντικειμενικά κριτήρια για όλους. Εξίσου ατυχής θεωρώ την αναφορά του στο νερό του Αγίου Φλώρου. Κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ την ποιότητα του νερού του Αγίου Φλώρου. Το ζήτημα που τέθηκε, αφορά αποκλειστικά τη γεώτρηση της Καλλιρρόης και τα μικροβιολογικά ευρήματα που καταγράφηκαν σε αυτήν.

Η σημαντικότερη παραδοχή της συνεδρίασης

Κατά την άποψή μου, το σημαντικότερο στοιχείο της συνεδρίασης ήταν η δημόσια παραδοχή του αντιδημάρχου ότι κατά τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2026 παρατηρήθηκε διαρροή λυμάτων, τα οποία πλησίασαν το αντλιοστάσιο της Καλλιρρόης και ότι υπάρχει σχετικό φωτογραφικό υλικό.

Η δήλωση αυτή δημιουργεί εύλογα και σοβαρά ερωτήματα: Ενημερώθηκαν αμέσως οι αρμόδιες υπηρεσίες; Διενεργήθηκε αυτοψία; Ελήφθησαν άμεσα δείγματα από τη γεώτρηση; Διενεργήθηκε μικροβιολογικός έλεγχος πριν συνεχιστεί η υδροδότηση; Ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων; Πρόκειται για ερωτήματα που θεωρώ ότι δικαιούνται σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Η τοποθέτηση της προέδρου της Κοινότητας

Η πρόεδρος ανέφερε ότι κατά το παρελθόν πραγματοποιήθηκαν πιστοποιημένες δειγματοληψίες παρουσία χημικού, με θετικά αποτελέσματα. Η αναφορά αυτή ασφαλώς έχει σημασία. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν αρκετό χρονικό διάστημα πριν από τα σημερινά γεγονότα. Η ίδια μάλιστα επισήμανε εύστοχα ότι σήμερα το νερό μπορεί να είναι καθαρό και αύριο όχι. Η παρατήρηση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη συνεχούς και συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας του νερού. Κατά την άποψή μου, μετά τα περιστατικά του Φεβρουαρίου 2026 θα ήταν εύλογο να ζητηθεί άμεσα νέος μικροβιολογικός έλεγχος της γεώτρησης.

Οι μεταγενέστερες μικροβιολογικές αναλύσεις

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι δύο μικροβιολογικές αναλύσεις που κατατέθηκαν στην Εισαγγελία πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2026, δηλαδή αμέσως μετά τα περιστατικά που περιγράφηκαν δημόσια κατά τη συνεδρίαση. Οι αναλύσεις αυτές κατέγραψαν παρουσία ολικών κολοβακτηριοειδών, Escherichia coli και εντερόκοκκων. Το ίδιο το διαπιστευμένο εργαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: «Οι εξετασθείσες παράμετροι του δείγματος δεν ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ανώτατες τιμές αξιολόγησης για τα νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση». Το στοιχείο αυτό καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση της υπόθεσης.

Συμπέρασμα

Σκοπός των παρατηρήσεων αυτών δεν είναι η απόδοση ευθυνών ούτε η προεξόφληση των αιτίων της μικροβιολογικής επιβάρυνσης. Σκοπός είναι να υπογραμμιστεί η ανάγκη για πλήρη, ανεξάρτητη και επιστημονικά τεκμηριωμένη διερεύνηση ενός ζητήματος που αφορά άμεσα τη δημόσια υγεία.

Όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα εργαστηριακά ευρήματα, δημόσιες αναφορές σε περιστατικά διαρροής λυμάτων, διαφορετικές δημόσιες τοποθετήσεις αρμοδίων φορέων και εύλογη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, η μόνη θεσμικά ορθή απάντηση είναι περισσότερος έλεγχος, πλήρης διαφάνεια και συνεχής ενημέρωση των πολιτών.

Η προστασία του πόσιμου νερού αποτελεί ύψιστη υποχρέωση της Πολιτείας και κοινή ευθύνη όλων μας.

* Ο Δημήτρης Καπόπουλος είναι ενεργός πολίτης – κάτοικος της ευρύτερης περιοχής της Άνω Μεσσηνίας. Συμμετέχων επί 14 έτη στις συλλογικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση και τη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων Καλλιρρόης.