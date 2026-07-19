O μετασχηματισμός της Κεντροαριστεράς, κερασάκι στην τούρτα των πρόωρων εκλογών

Ο ιστός που κάλυπτε το κοινωνικό τοπίο διερράγη παντού, τα σχήματα και οι μορφές δεν είναι όπως φαίνονταν πριν, πρόσωπα και σχέσεις δε θυμίζουν το χθες. Κοιταζόμαστε και ξανακοιταζόμαστε και απορούμε για τα είδωλά μας. Ο καθένας βλέπει τον άλλο διαφορετικά, βλέπει και τον εαυτό του διαφορετικό. Κάποιοι έχουν σκύψει το κεφάλι, άλλοι φαίνονται σκεφτικοί και τέλος κάποιοι άλλοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε έπαρση.

Η αδυναμία ουσιαστικής ανάλυσης των γεγονότων, πολλές φορές δημιουργεί νεομυθολογίες ανάλογες και αντίστοιχες κάθε φορά του ρεύματος και της ενοχής που ως πολιτικό φαινόμενο επικρατεί στην κοινή γνώμη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποτελεί γεγονός που με τον πιο σκαιό τρόπο, σημαδεύει μια δεδομένη ιστορική συγκυρία ρίχνοντας μονόπλευρα ευθύνες σε κάποιους, που μάλλον, δεν αντιστοιχούν σύμφωνα πάντα με την καταγεγραμμένη πραγματικότητα.

Στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια είμαστε μάρτυρες του φαινομένου της προκήρυξης των πρόωρων εθνικών εκλογών. Το χρονικό εύρος που ορίζεται συνταγματικά από τη μια εκλογική αναμέτρηση στην άλλη είναι η τετραετία. Η εξάντληση της τετραετίας έχει συμβεί ελάχιστες φορές, διότι έτσι βολεύει τους εκάστοτε κυβερνώντες. Κάθε φορά επικαλούμενοι διάφορους λόγους προστρέχουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αυτός αντί να τους διώξει κακήν κακώς κάθεται και τους ακούει και συμφωνεί μαζί τους. Έτσι έχει καθιερωθεί από τη μια η συνταγή των πρόωρων εθνικών εκλογών και από την άλλη τα «τρικ» των ανασχηματισμών. Τα προβλήματα της χώρας μας δε λύνονται με πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμούς κάνοντας αλλαγή προσώπων σε διάφορα κυβερνητικά πόστα. Εδώ η λαϊκή σοφία λέει: «άλλαξε ο Μανωλιός και φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς».

Η επανίδρυση του κράτους απαιτεί να γίνουν κοινοβουλευτικές επαναστάσεις σε όλα τα επίπεδα. Στην οικονομία, στη δημόσια διοίκηση (δεν μπορεί να συνεχίζει να πορεύεται η χώρα με αυτήν την τεράστια αντιαναπτυξιακή γραφειοκρατία), στη Δικαιοσύνη ( δεν μπορεί να εκκρεμούν χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις που είτε αφορούν είσπραξη δημόσιων εσόδων είτε κατηγορίες προσώπων). Πρέπει να συμβούν ριζοσπαστικές αλλαγές στη χώρα μας. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση έχει διαλέξει ως βηματισμό το σημειωτόν και την όπισθεν και ως γλώσσα συνεννόησης-υποταγής με τους εταίρους το “yes man”.

Το πολιτικό σύστημα μαζί με το πολιτικό προσωπικό στη χώρα μας έχει απαξιωθεί λόγω της έντονης κομματικοποίησης, της ανυπαρξίας ικανών ηγετών, της επαναχρησιμοποίησης των ίδιων αποτυχημένων στελεχών, της ανικανότητας των πολιτικών να διαχειριστούν επερχόμενες κρίσεις, της αποστροφής των νέων από την πολιτική καθώς επίσης σημαντικό ρόλο στην έλλειψη ικανών πολιτικών στελεχών έχει παίξει και ο έντονος κατακερματισμός και η δημιουργία πολλών νέων κομμάτων. Χρήσιμο εδώ είναι να αναφέρω ότι το πολιτικό προσωπικό ακολουθεί την πεπατημένη οδό του «φαίνεσται» ακολουθώντας από κοντά την τηλεοπτική κάμερα. Έτσι ο πολίτης αηδιάζει συναντώντας «πανστρατιά» πολιτικών να αφιερώνουν ατέλειωτες ώρες σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε πανηγύρια, σε ανούσιες εκδηλώσεις, σε γιορτές και εκκλησιασμούς. Ζούμε σε μια χώρα όπου η συνήθεια και η γνωριμία υπερισχύουν του νόμου.

Οι επερχόμενες εθνικές εκλογές πρέπει να καταγραφούν ως ιστορικό γεγονός που θα συμπυκνώσει βαθιές μεταβολές στην κοινωνία. Είναι αναγκαίο να διερευνηθούν οι μετασχηματισμοί που προκαλούνται στο πολιτικό σκηνικό, ιδιαίτερα σε εκείνους τους πολιτικούς χώρους που βγήκαν ηττημένοι από τη λαϊκή ετυμηγορία. Η κεντροαριστερά υπέστη μια ήττα στρατηγικής σημασίας και δυστυχώς κάποιοι που ευθύνονται για το κατάντημά της επιμένουν να υπόσχονται ξανά την σωτηρία μας.

Σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της κεντροαριστεράς, όφειλε η ηγεσία της και το περιβάλλον της να αναγνώριζαν το ιστορικής σημασίας λάθος τους. Πρέπει να καταλάβουν ότι αποδοκιμάστηκαν τόσο έντονα από το λαό και μετέτρεψαν ένα ιστορικό κόμμα, σε κόμμα «φάντασμα» μέσα σε λίγα χρόνια. Αυτή η «παρέα» δεν μπορεί να στοχάζεται για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα μπορεί να περιλαμβάνει ελάχιστους από αυτούς. Η κεντροαριστερά πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ως πολιτικό σχήμα με νέο όνομα, νέες ιδέες και νέες κοινωνικές αναφορές. Αυτά όλα πρέπει να συμβούν χωρίς τη βιασύνη εξουσίας, με σύγχρονες και προοδευτικές κομματικές δομές, με σταθερό βηματισμό, με σοφές κινήσεις και με ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό.