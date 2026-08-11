Θετικά τα έργα, αλλά η ιστορία τους δεν ξαναγράφεται - Τα έργα έχουν συνέχεια, οι πολίτες έχουν μνήμη

Η εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης ύψους 2.850.000 ευρώ για την επανάχρηση του Παλαιού Γυμνασίου Πύλου και τη δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου «Κωνσταντίνος Σαμαράς» είναι ασφαλώς μια θετική εξέλιξη για τον Δήμο Πύλου–Νέστορος.

Κάθε χρηματοδότηση που εξασφαλίζεται για τον τόπο μας είναι καλοδεχούμενη και κάθε έργο που υλοποιείται προς όφελος των πολιτών πρέπει να προχωρά, ανεξάρτητα από το ποια Δημοτική Αρχή βρίσκεται στη διοίκηση.

Ωστόσο, η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής περιέχει αναφορές και υπονοούμενα που δημιουργούν μια εικόνα η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ιστορία των έργων.

Ως επικεφαλής δημοτικής παράταξης και ως πρώην Δήμαρχος Πύλου–Νέστορος, οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια με στοιχεία, ημερομηνίες και επίσημες αποφάσεις.

Για το Παλαιό Γυμνάσιο Πύλου

Η φράση της ανακοίνωσης ότι «το έργο δεν χάθηκε ποτέ» χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση.

Άλλο είναι να πούμε ότι το έργο ως στόχος δεν εγκαταλείφθηκε και άλλο ότι η προηγούμενη χρηματοδότησή του δεν χάθηκε.

Το έργο της επανάχρησης του Παλαιού Γυμνασίου Πύλου είχε σχεδιαστεί, ωριμάσει και ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ήδη από το 2018, επί της Δημοτικής Αρχής που είχα την τιμή να υπηρετήσω.

Επομένως, δεν πρόκειται για ένα έργο που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Το κρίσιμο όμως είναι ότι στις αρχές του 2026 έγινε γνωστό πως η προηγούμενη χρηματοδότηση του έργου είχε απενταχθεί, μετά από 7 χρόνια αδράνειας και καθυστερήσεων από τη Δημοτική αρχή και απαιτήθηκε νέα προσπάθεια για την εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων.

Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο γεγονός και δεν μπορεί να διαγράφεται από μια νέα απόφαση χρηματοδότησης.

Σήμερα, ασφαλώς, χαιρετίζουμε την εξασφάλιση των 2.850.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Δεν πανηγυρίζουμε όμως για το γεγονός ότι ένα έργο βρέθηκε εκτός της προηγούμενης χρηματοδότησής του.

Αντιθέτως, τότε ασκήσαμε τον θεσμικό μας ρόλο, επισημαίνοντας την απώλεια της χρηματοδοτικής ένταξης και ζητώντας να βρεθεί άμεσα λύση.

Η σημερινή νέα χρηματοδότηση είναι θετική.

Δεν αλλάζει όμως την ιστορία του έργου.

Και κυρίως δεν μπορεί να μετατρέπεται σε επιχείρημα ότι όσοι ανέδειξαν την απένταξη «διαψεύστηκαν».

Η αντιπολίτευση έχει υποχρέωση να ελέγχει.

Και όταν μια νέα χρηματοδότηση εξασφαλίζεται, έχει επίσης υποχρέωση να τη χαιρετίζει.

Αυτό είναι υπεύθυνη αυτοδιοικητική στάση.

Η ιστορία του Γυμνασίου–Λυκείου Κορώνης είναι ακόμη πιο ξεκάθαρη

Η Δημοτική Αρχή αναφέρεται στην ολοκλήρωση του νέου Γυμνασίου–Λυκείου Κορώνης, παρουσιάζοντας το έργο ως μία ακόμη δική της μεγάλη επιτυχία.

Χαιρόμαστε ειλικρινά που το έργο ολοκληρώθηκε.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική υποδομή για την ΔΕ Κορώνης και κυρίως για τη νέα γενιά.

Όμως η ολοκλήρωση ενός έργου δεν σημαίνει ότι αυτό ξεκίνησε από τη Δημοτική Αρχή που το ολοκλήρωσε.

Και στην περίπτωση της Κορώνης, η ιστορία είναι απολύτως τεκμηριωμένη.

Όταν αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή την 1η Ιανουαρίου 2011, υπήρχε ένα οικόπεδο, το οποίο βρισκόταν σε εκτός σχεδίου πόλης, το οποίο αγοράστηκε το 2010 από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οικόπεδο ιδιοκτησίας του ιερού ναού Αγιου Δημητρίου Κορώνης.

Δεν υπήρχε έτοιμη μελέτη.

Δεν υπήρχε ώριμο έργο.

Δεν υπήρχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Υπήρχε ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας.

Και από το 2011 ξεκίνησε μια μακρά και απαιτητική διαδικασία για να μετατραπεί αυτό το αίτημα σε ώριμο, μελετημένο και χρηματοδοτήσιμο έργο.

Ακολούθησαν η μεταγραφή του οικοπέδου από την Περιφέρεια στο Δήμο, το ΣΧΟΟΑΠ, το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο, οι γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες, το κτιριολογικό πρόγραμμα, η οριστική μελέτη κατασκευής και όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις, ώστε σε ένα οικόπεδο που μπορούσες να χτίσεις μόνο ένα σπίτι να μπορείς να χτιστεί ένα σχολείο 2.500 τετραγωνικών.

Το κτηριολογικό πρόγραμμα εγκρίθηκε με την απόφαση 27565/Α2/16-02-2018 του Υπουργού Παιδείας 2.500 τμ το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει 100 μαθητές Γυμνασίου και 100 μαθητές Λυκείου.

Η οριστική μελέτη του έργου χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μανιατάκη, μετά από προσωπική μου παράκληση και φυσικά αίτημα του Δήμου και τους ευχαριστούμε για αυτό.

Η οριστική μελέτη έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 146/2018 απόφαση της 28ης Ιουνίου 2018.

Και με την 289/2018 απόφαση της 26ης Νοεμβρίου 2018, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή του έργου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Τελικά, με την απόφαση 29550/17-04-2019 του Υπουργού Εσωτερικών, το έργο εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με προϋπολογισμό 6.000.000 ευρώ .

Αυτά δεν είναι πολιτικές εκτιμήσεις.

Είναι ΦΕΚ, αποφάσεις, ημερομηνίες και ΑΔΑ.

Το νέο Γυμνάσιο–Λύκειο Κορώνης σχεδιάστηκε, ωρίμασε, μελετήθηκε και εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα πριν από το 2019.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή είχε τη δική της συμβολή στην πορεία υλοποίησης και στην ολοκλήρωση του έργου, στο οποίο όμως χρειάζονται ακόμα πολλά όπως είναι η μελέτη ασφαλής πρόσβασης από τον κεντρικός δρόμο των παιδιών και φυσικά η στάση των λεωφορείων που θα μεταφέρουν τα παιδιά από άλλα σημεία.

Δεν μπορεί όμως η ολοκλήρωση ενός έργου να μετατρέπεται σε διαγραφή όλων όσοι εργάστηκαν για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις υλοποίησής του.

Το νέο Γυμνάσιο–Λύκειο Χώρας

Επειδή όμως θέλω να είμαι απολύτως δίκαιος, θα σταθώ και σε μία πρόσφατη εξέλιξη που αφορά τη σχολική στέγη και είναι πραγματικά σημαντική.

Η ένταξη από την Περιφέρεια του έργου «Ανέγερση διδακτηρίων Γυμνασίου & Γενικού Λυκείου στη Χώρα της Δ.Ε. Νέστορος», προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027», είναι μια εξέλιξη που χαιρετίζουμε.

Η ένταξη πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2026 και αποτελεί μια σημαντική επένδυση για τη νέα γενιά της Χώρας και ολόκληρης της περιοχής. ⁠

Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος:

Δεν πρόκειται να μηδενίσουμε μια θετική εξέλιξη επειδή βρίσκεται στη θητεία μιας Δημοτικής Αρχής με την οποία διαφωνούμε πολιτικά.

Το αντίθετο.

Θέλουμε το νέο σχολείο της Χώρας να γίνει πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό.

Γιατί η ανάγκη είναι υπαρκτή και επείγουσα.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της Χώρας δεν μπορούν να περιμένουν άλλο.

Για 6 χρόνια η σχολική κοινότητα καλείται να λειτουργεί σε προσωρινές λύσεις και λυόμενες αίθουσες, γεγονός που από μόνο του αναδεικνύει πόσο αναγκαία είναι η οριστική λύση.

Και εδώ υπάρχει ένα οξύμωρο που δεν μπορεί να μην σχολιαστεί.

Η Δημοτική Αρχή παρουσιάζει το παλαιό Γυμνάσιο–Λύκειο Πύλου ως «υπό κατάρρευση» και πανηγυρίζει για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την επανάχρησή του, ενώ την ίδια περίοδο, στη Χώρα, μετά από σχεδόν 7 χρόνια διοίκησης, παιδιά και εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να λειτουργούν σε λυόμενες αίθουσες και μάλιστα «δίπλα στο επικίνδυνο σχολικό κτήριο» όπως εχει αναφέρει η Δημοτική αρχή και μόλις τώρα εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση για το νέο σχολείο.

Δεν το θέτουμε για να αμφισβητήσουμε τη σημερινή χρηματοδότηση.

Το θέτουμε ακριβώς επειδή θέλουμε να γίνει πράξη.

Γιατί δεν αρκεί η ένταξη.

Χρειάζεται πλέον ταχύτητα, δημοπράτηση, κατασκευή και παράδοση του σχολείου στους μαθητές.

Και τότε θα είμαστε οι πρώτοι που θα το χαιρετίσουμε.

Ας αφήσουμε λοιπόν τις υπερβολές και ας δούμε την ουσία: κάθε σχολείο που χρειάζεται νέο κτίριο πρέπει να αποκτήσει νέο, σύγχρονο και ασφαλές κτίριο.

Χωρίς χαρακτηρισμούς.

Χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες.

Με έργο.

Και για την αγροτική οδοποιία, θετική στάση

Το ίδιο ισχύει και για τις νέες χρηματοδοτήσεις στον τομέα της αγροτικής οδοποιίας.

Η χρηματοδότηση των έργων αγροτικής οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 1.715.500 ευρώ είναι θετική και αναγκαία για έναν Δήμο με τόσο μεγάλη αγροτική παραγωγή και εκτεταμένο οδικό δίκτυο,

Μετά από 7 χρόνια της παρούσας δημοτικής αρχής είναι τα πρώτα έργα αγροτικής οδοποιίας που εντάσσει, την ίδια στιγμή που εμείς ως δημοτική αρχή για τα ίδια χρόνια είχαμε υλοποιήσει αλλά και εντάξει έργα οδοποιίας πάνω από 5.000.000 ευρώ.

Χαιρετίζουμε λοιπόν αυτή τη εξέλιξη.

Γιατί οι αγρότες, οι παραγωγοί και οι κάτοικοι των χωριών μας χρειάζονται δρόμους ασφαλείς και λειτουργικούς.

Δεν θα ακολουθήσουμε τη λογική «να μην γίνει επειδή το κάνει ο άλλος».

Αυτή δεν είναι η δική μας αντίληψη για την Αυτοδιοίκηση.

Θέλουμε να γίνονται έργα.

Και θέλουμε να γίνονται σωστά, έγκαιρα και με διαφάνεια.

Δεν διεκδικούμε κορδέλες. Διεκδικούμε την αλήθεια.

Δεν έχουμε καμία ανάγκη να διεκδικήσουμε την «πατρότητα» ενός έργου που ολοκληρώθηκε επί άλλης Δημοτικής Αρχής αλλά το σεβασμό της για την προσπάθειας που κάναμε.

Όταν το Γυμνάσιο–Λύκειο Κορώνης μπήκε τελικά στις ράγες της κατασκευής, μετά από σημαντική καθυστέρηση, το χαιρέτισα δημόσια.

Είπαμε τότε: «Κάλιο αργά παρά ποτέ».

Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνονται τα έργα. Το ίδιο λέμε σήμερα για τη Χώρα. Να γίνει το νέο σχολείο. Και να γίνει γρήγορα.

Το ίδιο λέμε για την αγροτική οδοποιία. Να γίνουν οι δρόμοι. Και να εξυπηρετήσουν πραγματικά τους ανθρώπους της υπαίθρου.

Το ίδιο λέμε και για το Πολιτιστικό Κέντρο της Πύλου. Να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί.

Αλλά άλλο η θεσμική αναγνώριση της συνέχειας του Δήμου και άλλο η προσπάθεια οικειοποίησης της ιστορίας ενός έργου.

Το ζητούμενο είναι η υλοποίηση – Οι καθυστερήσεις έχουν κόστος

Και εδώ βρίσκεται το πραγματικό ζήτημα. Δεν αρκεί ένας Δήμος να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις.

Πρέπει να μπορεί να τις αξιοποιεί έγκαιρα, να δημοπρατεί, να συμβασιοποιεί και τελικά να ολοκληρώνει τα έργα.

Δυστυχώς, οι μεγάλες καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί στην υλοποίηση έργων από τη σημερινή Δημοτική Αρχή έχουν σε αρκετές περιπτώσεις ως αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος, να κινδυνεύουν χρηματοδοτήσεις και να απαιτείται εκ νέου προσπάθεια για πόρους που θα μπορούσαν ήδη να έχουν μετατραπεί σε έργα.

Η περίπτωση του παλαιού Γυμνασίου της Πύλου είναι χαρακτηριστική.

Γι’ αυτό και το ζητούμενο σήμερα δεν είναι μόνο πόσες χρηματοδοτήσεις ανακοινώνονται, αλλά πόσες τελικά απορροφώνται και πόσα έργα παραδίδονται στους πολίτες.

Ο Δήμος Πύλου–Νέστορος οφείλει να αξιοποιεί στο μέγιστο τους διαθέσιμους πόρους και να βελτιώσει ουσιαστικά την επίδοσή του στην απορρόφηση χρηματοδοτήσεων.

Γιατί κάθε καθυστέρηση και κάθε χαμένη χρηματοδοτική ευκαιρία έχει κόστος.

Και αυτό το κόστος δεν το πληρώνει η Δημοτική Αρχή.

Το πληρώνει ο τόπος.

Το πληρώνουν οι μαθητές που περιμένουν σχολεία, οι αγρότες που περιμένουν δρόμους, οι κάτοικοι που περιμένουν υποδομές και συνολικά η τοπική κοινωνία που στερείται έργα και ανάπτυξη.

Γι’ αυτό το πραγματικό μέτρο μιας Δημοτικής Αρχής δεν είναι μόνο πόσες χρηματοδοτήσεις εξασφαλίζει, αλλά πόσα έργα υλοποιεί, πόσο γρήγορα τα υλοποιεί και πόσα τελικά παραδίδει στους πολίτες.

Η Αυτοδιοίκηση έχει συνέχεια

Κανένας Δήμαρχος δεν ξεκινά από το μηδέν.

Κάθε Δημοτική Αρχή παραλαμβάνει έργα, μελέτες, χρηματοδοτήσεις και υποχρεώσεις από την προηγούμενη και οφείλει να παραδίδει στην επόμενη όσα περισσότερα μπορεί.

Αυτό είναι η θεσμική συνέχεια της Αυτοδιοίκησης.

Γι’ αυτό και εμείς δεν μηδενίζουμε.

Αναγνωρίζουμε τα θετικά. Ελέγχουμε τα αρνητικά. Θυμίζουμε την ιστορία. Και απαιτούμε αποτελέσματα.

Ταυτόχρονα όμως δεν θα επιτρέψουμε να χρησιμοποιούνται οι σημερινές χρηματοδοτήσεις για να διαγράφεται η ιστορία των έργων ή να δημιουργούνται εντυπώσεις ότι όλα ξεκίνησαν από τη σημερινή Δημοτική Αρχή.

Γιατί τα έργα δεν ανήκουν στους δημάρχους.

Ανήκουν στους πολίτες.

Οι δήμαρχοι και οι Δημοτικές Αρχές περνούν.

Τα έργα μένουν.

Και ακριβώς γι’ αυτό η ιστορία τους πρέπει να λέγεται ολόκληρη.

Δεν ζητάμε περισσότερα λόγια.

Ζητάμε αλήθεια, διαφάνεια, συνέχεια και αποτελέσματα.

Γιατί μπορεί να αλλάζουν οι διοικήσεις.

Δεν πρέπει όμως να αλλάζουν τα γεγονότα.