Αμεσα μέτρα τώρα για να αποτραπεί η νέα εκτίναξη των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος

Η είδηση ότι « η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα ενός εξαιρετικά δύσκολου χειμώνα, καθώς οι τιμές χονδρικής του Φυσικού αερίου καταγράφουν υψηλό τριετίας». Ήδη το συμβόλαιο TTF ξεπέρασε τα €66 ανά μεγαβατώρα, παρουσιάζοντας αλματώδη αύξηση από τα €29 στις αρχές του έτους!!!. Η κατακόρυφη αυτή άνοδος τροφοδοτείται από την έντονη ανησυχία για παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας οδού ζωτικής σημασίας από την οποία διέρχεται το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG.

Η κατάσταση επιβαρύνεται σημαντικά από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία βρίσκονται στο 62,99%, πολύ κάτω από τον πενταετή μέσο όρο του 79%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ολλανδία με 44,3% και στη Γερμανία με 51%.

«Τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου είναι ασυνήθιστα χαμηλά για την εποχή», δήλωσε στο Euronews η Natasha Fielding, υπεύθυνη σύνταξης για το φυσικό αέριο, το LNG, τον άνθρακα και τη βιομάζα στην Argus Media. «Η μόνη άλλη φορά τα τελευταία 15 χρόνια που τα αποθέματα ήταν σχεδόν τόσο χαμηλά ήταν το 2021, πριν από την τελευταία μεγάλη κρίση φυσικού αερίου», είπε η Fielding.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs, εάν οι εξαγωγές της Μέσης Ανατολής ομαλοποιηθούν μόνο σταδιακά έως το 2026, το συμβόλαιο TTF ενδέχεται να ξεπεράσει τα €100 ανά μεγαβατώρα. Παράλληλα, αναλυτές επισημαίνουν ότι σε περίπτωση περαιτέρω έξαρσης της κρίσης, η Ε.Ε. ίσως αναγκαστεί να αναστείλει προσωρινά τμήματα της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικού αερίου, παρά τον προγραμματισμό για πλήρη κατάργησή τους έως το 2027.

Οι δραματικές αυτές ειδήσεις, πρέπει να σημάνει συναγερμό στη Κοινωνία διότι αυτό μεταφράζεται και σε νέα αύξηση των ήδη πολύ υψηλών τιμών του Ηλεκτρικού ρεύματος αφού οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, λόγω των εγκληματικών και ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησης και της Ε.Ε. .Δηλαδή α)της πλήρους ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ β) του εγκληματικού τρόπου λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που αποφάσισαν οι Μητσοτάκης- Χατζηδάκης, εξαρτώνται άμεσα από την τιμή του φυσικού αερίου και γ) της βίαιης και πρόωρης απολιγνιτοποίησης.

Είναι γνωστό ότι οι Μητσοτάκης – Χατζηδάκης «έστησαν» το Χρηματιστήριο ενέργειας με τρόπο ώστε να «περνάει» μέσα από το Χρηματιστήριο το 100% του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. στις οποίες «περνάει» το 1%(Πολωνία) -50% .Με αυτό το τρόπο τη τιμή τη καθορίζει ο τελευταίος Φυσικοαεράς που μπαίνει στο σύστημα, ρυθμίζει την τιμή για όλο το ρεύμα και για αυτό που παράγεται με σχεδόν μηδενικό κόστος.

Αυτό έγινε για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα των παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος από Φυσικό Αέριο. Δηλαδή του καρτέλ των τεσσάρων μεγαλοεπιχειρηματιών (Μυτιληναίος με την PROTERGIΑ), Περιστέρης με την Ηρων Ενεργειακή, Λάτσης με την ELPEDISON και Μυτιληναίος και Βαρδινογιάννης με την Korinthos Power) που παράγουν ρεύμα από το φυσικό αέριο καθώς και οι μεγαλομέτοχοι της ιδιωτικής πλέον ΔΕΗ.

Συνεπώς η κοινωνία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει με ένταση να απαιτήσουμε άμεσα μέτρα σωτηρίας

-Να καταργηθεί ή τουλάχιστον να ανασταλεί η λειτουργία του χρηματιστήριου ενέργειας.

– Να καταργηθεί ο «Μηχανισμός Διακύμανσης» και η τιμή στη χοντρική να διαμορφώνεται με βάση το κόστος παραγωγής από κάθε πηγή συν ένα λογικό και διαφανές κέρδος.

-Να σταματήσει τώρα η καταστροφή των λιγνιτικών μονάδων, των υποδομών, των μηχανημάτων και των ορυχείων.

-Να καταργηθεί η βίαιη και πρόωρη απολιγνιτοποίηση και λειτουργήσουν τώρα όσες λιγνιτικές μονάδες έχουν περιβαλλοντικούς όρους μέχρι και μέχρι το 2049 που ισχύει και για πολλές άλλες χώρες της Ε.Ε. και πρώτα από όλες η Πτολεμαΐδα 5 και να επικαιροποιηθούν οι Περιβαλλοντικοί όροι στις υπόλοιπες που είναι τεχνικά δυνατόν να επανέλθουν. Είναι ζήτημα σωτηρίας της χώρας στις συνθήκες αυτές, ένα πιο ισορροπημένο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής με: ενίσχυση των σταθερών μονάδων βάσης μέσα από την επαναφορά του λιγνίτη στο μείγμα.

– Να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας,

– Να γίνει άμεση μείωση του ΦΠΑ στα τιμολόγια του Ηλεκτρικού Ρεύματος στο 4%,

– Να ενεργοποιηθεί εκ νέου ο Νόμος 4320/19-03-2015 που προβλέπει δωρεάν 1200 κιλοβατώρες το τετράμηνο για όσους είναι κάτω από τα όρια φτώχειας.

Οριστική λύση βέβαια ώστε να έχουμε ρεύμα φτηνό για όλο το λαό μπορεί να υπάρξει μόνο αν καταργηθεί το tadget model και το Χρηματιστήριο Ενέργειας και το Ηλεκτρικό Ρεύμα γίνει πάλι Δημόσιο Αγαθό μέσα από μια σύγχρονη ενιαία καθετοποιημένη Δημόσια ΔΕΗ, διότι σήμερα είναι χρηματιστηριακό εμπόρευμα.