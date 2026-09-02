Οι συνταξιούχοι δεν έχουν ανάγκη από προεκλογικά πυροτεχνήματα... Εχουν ανάγκη από σταθερή πολιτική υπέρ της αξιοπρεπούς διαβίωσης

Σε ακόμη δυσμενέστερη θέση κινδυνεύουν να βρεθούν οι συνταξιούχοι το 2027, καθώς η επίμονη ακρίβεια απορροφά τις ονομαστικές αυξήσεις και περιορίζει συνεχώς την αγοραστική τους δύναμη.

Η αύξηση του 2,4% που καταβλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο αποδεικνύεται ήδη ανεπαρκής απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης. Εφόσον ο πληθωρισμός κινηθεί στο τέλος της χρονιάς μεταξύ 3,8% και 4%, οι συνταξιούχοι θα έχουν συμπληρώσει ακόμη ένα έτος πραγματικής μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Το πρόβλημα, όμως, δεν αποτυπώνεται μόνο στον γενικό δείκτη του πληθωρισμού. Οι συνταξιούχοι δαπανούν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για τρόφιμα, ενέργεια, φάρμακα, ενοίκια και υπηρεσίες υγείας, δηλαδή σε βασικές κατηγορίες όπου οι ανατιμήσεις συχνά είναι υψηλότερες από τον μέσο όρο.

Οι αυξήσεις δεν καλύπτουν τις απώλειες

Ειδικά για τους συνταξιούχους, η οικονομική κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη. Κατά την περίοδο 2023-2026, οι σωρευτικές αυξήσεις στις κύριες συντάξεις ανήλθαν σε 16,4%, ενώ ο επίσημος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 19,8%. Αυτό σημαίνει ότι, σε πραγματικούς όρους, οι συνταξιούχοι υπέστησαν απώλεια εισοδήματος.

Στις επικουρικές συντάξεις δεν έχουν δοθεί αντίστοιχες αυξήσεις, ενώ όσοι εξακολουθούν να έχουν «προσωπική διαφορά» δεν έλαβαν την προβλεπόμενη αναπροσαρμογή τα προηγούμενα χρόνια. Το 2026 δόθηκε μόλις το μισό της αναπροσαρμογής, δηλαδή 1,2%.

Οι ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών δεν μεταφράστηκαν, επομένως, σε αντίστοιχη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Η πραγματική αξία των συντάξεων παρέμεινε σχεδόν στάσιμη. Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία (ΙΟΒΕ), η μέση σύνταξη γήρατος αυξήθηκε σε πραγματικούς όρους μόλις κατά 0,8% την περίοδο 2019-2025.

Έτσι, ακόμη και όταν η σύνταξη αυξάνεται ονομαστικά, το πραγματικό εισόδημα υποχωρεί. Η μηνιαία αναπροσαρμογή δεν αρκεί για να καλύψει το ακριβότερο καλάθι του σούπερ μάρκετ, τους λογαριασμούς, τη θέρμανση και τις αυξημένες δαπάνες για περίθαλψη.

Η σημερινή πίεση έρχεται να προστεθεί στις σωρευτικές περικοπές της περιόδου 2010-2018, οι οποίες σε αρκετές κατηγορίες έφτασαν το 20% έως 45%.

Την ίδια στιγμή, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αύξηση του αφορολόγητου ούτε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ενώ για ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) συνεχίζει να μειώνει το ποσό της σύνταξης.

Κοντολογίς: μετά από 17 χρόνια περικοπών και ενώ οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν να ανακάμπτουν, οι συνταξιούχοι παραμένουν μία από τις κοινωνικές κατηγορίες που συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικές απώλειες στο πραγματικό και διαθέσιμο εισόδημά τους.

Άλλη μια χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Με αυτά τα δεδομένα, το 2027 κινδυνεύει να αποτελέσει «μια από τα ίδια».

Ακόμη μία χρονιά μεγάλων εξαγγελιών, με υποσχέσεις και μέτρα που θα παρουσιαστούν ως λύσεις στα προβλήματα εκατομμυρίων συνταξιούχων.

Όχι άλλη μια χρονιά υποσχέσεων.

Όχι άλλη μια χρονιά αναμονής.

Όχι άλλη μια χρονιά που θα μας θυμηθούν πριν από τις εκλογές και θα μας ξεχάσουν την επόμενη ημέρα.

Οι συνταξιούχοι δεν ζητούν προεκλογικά πυροτεχνήματα. Ζητούν σταθερή και ουσιαστική πολιτική που θα οδηγεί σε πραγματική αύξηση του εισοδήματός τους.

Όσο οι τιμές των βασικών αγαθών αυξάνονται ταχύτερα από τις συντάξεις, η οικονομική θέση των συνταξιούχων θα συνεχίσει να επιδεινώνεται.

Η παρατεταμένη ακρίβεια έχει γίνει ένας από τους βασικότερους παράγοντες που διευρύνουν τις απώλειες των συνταξιούχων και καθιστούν αναγκαία τη λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης.

Ακόμη και η επαναφορά της 13ης σύνταξης δεν αρκεί από μόνη της για να αποκαταστήσει τις μεγάλες απώλειες που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια. Σύμφωνα με την ΑΓΣΣΕ, μια τέτοια επαναφορά θα αντιστάθμιζε μόλις το 8,33% της συνολικής μείωσης.

Στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη

Γι’ αυτό η συμμετοχή μας στη συγκέντρωση-διαδήλωση των εργαζομένων και των συνταξιούχων στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη σημασία.

Να ενώσουμε τη φωνή μας και να διεκδικήσουμε συγκεκριμένα μέτρα και λύσεις.

Πραγματικές αυξήσεις, που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, με ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται αξιοπρεπής διαβίωση.

Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.

Καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου σε όλους, με απόφαση της κυβέρνησης.

Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).

Αποκατάσταση των αδικιών στον υπολογισμό των κύριων και επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ.

Επέκταση της πρόσφατης τροπολογίας για τις συντάξεις χηρείας στην τριετία, καθώς και στις συντάξεις χηρείας που αφορούν περιπτώσεις πριν από τον Ν. 4387/2016.

Κατάργηση της εισφοράς 6% ασθένειας στην επικουρική σύνταξη και επαναφορά της στο 4% στην κύρια σύνταξη.

Ενίσχυση του δημόσιου Συστήματος Υγείας, για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και φαρμακευτική περίθαλψη, με μείωση της συμμετοχής στα φάρμακα και στην υγειονομική περίθαλψη.

Ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας, που πλήττουν ιδιαίτερα τους συνταξιούχους.

Οι συνταξιούχοι δεν διεκδικούν προνόμια.

Διεκδικούν όσα πλήρωσαν με τον μόχθο μιας ολόκληρης ζωής.

Η αξιοπρεπής σύνταξη, η δημόσια υγεία και η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι «δημοσιονομικό κόστος». Είναι κοινωνικά δικαιώματα.

Και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως προεκλογικές παροχές.

Η αξιοπρέπεια των συνταξιούχων δεν είναι προεκλογική παροχή.

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ.