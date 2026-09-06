Χιλιάδες ευρώ για κοινοτικό κατάστημα χωρίς υπηρεσίες προς τους κατοίκους

Χιλιάδες ευρώ για ένα Κοινοτικό Κατάστημα χωρίς κοινοτικές υπηρεσίες.

Εγκαινιάστηκε το νέο Κοινοτικό Κατάστημα Ασπροχώματος, ένα έργο με αρχικό προϋπολογισμό 360.000 ευρώ, το οποίο χρειάστηκε χρόνια για να ολοκληρωθεί, καθώς ο αρχικός εργολάβος κηρύχθηκε έκπτωτος και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τελικά από τον Δήμο.

Τα εγκαίνια έγιναν. Το πραγματικό κόστος, όμως, παραμένει το πρώτο ερώτημα.

Πόσα χρήματα καταβλήθηκαν στον αρχικό εργολάβο; Πόσο κόστισε η ολοκλήρωση του έργου από τον Δήμο; Ποια είναι τελικά η επιμέτρηση και ποιο το συνολικό ποσό που πλήρωσαν οι δημότες;

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη πιο σημαντικό ζήτημα για τους δημότες. Τι ακριβώς θα προσφέρει το συγκεκριμένο κτίριο στους κατοίκους του Ασπροχώματος;

Η αρχική μελέτη προέβλεπε αίθουσα εκδηλώσεων, γραφείο Προέδρου, και τριμελούς συμβουλίου της Κοινότητας. Δεν προβλέπεται, τουλάχιστον από αυτά που έχουν γίνει γνωστά, η καθημερινή λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών με προσωπικό που θα εξυπηρετεί τους πολίτες. Και εδώ βρίσκεται η ουσία.

Θα υπάρχει προσωπικό; Θα μπορεί ένας κάτοικος να διεκπεραιώνει εκεί δημοτικές υποθέσεις;

Ή το νέο κτίριο θα λειτουργεί με προεδρικό γραφείο, αίθουσα συνεδριάσεων τριών μελών και χώρος περιστασιακών εκδηλώσεων;

Πώς θα πραγματοποιούνται αυτές οι εκδηλώσεις;

Το κτίριο βρίσκεται πάνω στην Εθνική Οδό Καλαμάτας–Τρίπολης, σε σημείο όπου τίθενται εύλογα ερωτήματα για την ασφαλή πρόσβαση, την ορατότητα, τη στάθμευση και τη συγκοινωνιακή αδειοδοτημένη σύνδεση με το οδικό δίκτυο. Υπάρχουν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις και προβλέψεις για την ασφαλή προσέλευση του κοινού;

Η Δημοτική Αρχή Βασιλόπουλου οφείλει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Όχι μόνο για το πόσο κόστισε το έργο, αλλά κυρίως για το την ανταποδοτικότητα στους κατοίκους του Ασπροχώματος. Γιατί πιο εύκολα πάνε στην Καλαμάτα παρά εκεί, και δεν νομίζω να αμφιβάλλει κανείς για αυτό.

Γιατί ένα δημόσιο κτίριο δεν αξιολογείται από τα εγκαίνια με την φαρδιά κορδέλα. Δικαιολογείται από τη χρησιμότητα που έχει κάθε μέρα για την τοπική κοινωνία.

Πληρώσαμε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για ένα πραγματικό Κοινοτικό Κατάστημα με ουσιαστικές υπηρεσίες ή, τελικά, για ένα προεδρικό γραφείο, μια αίθουσα συνεδριάσεων και έναν χώρο εκδηλώσεων;

Και αν δεν υπάρχει ουσιαστική καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών, μήπως η ανταποδοτικότητα της επένδυσης είναι τελικά μηδενική, την ώρα που βασικές υποδομές όπως το σχέδιο του Ασπροχώματος, το αντιπλημμυρικό έργο και πολλά άλλα απουσιάζουν.