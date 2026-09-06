Η επιτυχία έχει πρόσωπα, ευθύνη γιατί να μένει απρόσωπη; Ιδού η Θεσσαλονίκη, ιδού και το πήδημα

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει καθιερωθεί ως βήμα οικονομικών εξαγγελιών. Όσοι κυβερνάτε, εξηγήστε πρώτα τι έγινε με όσα υποσχεθήκατε πέρυσι. Τι υλοποιήθηκε, τι καθυστέρησε και γιατί; Στην αγορά, ένα σχέδιο κρίνεται από το αποτέλεσμα.

Εσείς μετράτε χειροκροτήματα, ενώ ο πολίτης μετράει ημέρες μέχρι να πληρωθεί. Πρώτα το νοίκι, το ρεύμα ή η δόση; Και με τι θα φάμε; Σε αυτά περιμένει απάντηση.

Και οι μετακινήσεις υπουργών και στελεχών, οι διαμονές, οι εκδηλώσεις; Δημοσιοποιήστε κόστος, σκοπό και ποιος πληρώνει. Δεν είναι όλες οι δαπάνες κρατικές. Όσες είναι, τις πληρώνει ο πολίτης στον οποίο ζητάτε οικονομία.

Από τα 225 στα 593. Αυτό είναι εξυγίανση;

Κύριε πρωθυπουργέ, στις 3 Μαρτίου 2016 παρουσιάσατε σχέδιο εξυγίανσης με το σύνθημα «βάζουμε τάξη στο σπίτι μας». Στο τέλος του 2016 η ΝΔ είχε τραπεζικές υποχρεώσεις περίπου 225 εκατομμυρίων ευρώ. Στο τέλος του 2025 πλησίασαν τα 593 εκατομμύρια. Περίπου 2,6 φορές περισσότερες.

Η ΝΔ δηλώνει ότι εξυπηρετεί τα δάνεια και δεν έχει λάβει νέο δανεισμό επί της ηγεσίας σας. Το καταγράφουμε. Οι τόκοι δεν είναι νέο δάνειο, παραμένουν όμως χρέος. Πότε θα αρχίσει να μειώνεται ο λογαριασμός;

Κύριε Ανδρουλάκη, τα 560 εκατομμύρια του ΠΑΣΟΚ;

Στον χωριστό ισολογισμό του ιστορικού ΠΑΣΟΚ για το 2025 οι τραπεζικές υποχρεώσεις πλησιάζουν τα 560 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφορετική οικονομική εικόνα του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ δεν καταργεί την υποχρέωση για απαντήσεις.

Έχετε δηλώσει ότι τα δάνεια είναι ρυθμισμένα και ότι χρηματοδότηση κατευθύνεται στην εξυπηρέτησή τους. Δεν σας χρεώνω προσωπικά τον αρχικό δανεισμό. Σας ζητώ λογαριασμό για τη σημερινή διαχείριση. Παραλάβατε την πολιτική της προίκα . Μαζί της αναλάβατε και την ευθύνη για τις υποχρεώσεις της.

Το πολιτικό όφελος δικό σας. Ο λογαριασμός τίνος;

Ο δανεισμός δίνει δυνατότητες οργάνωσης, προβολής και εκλογικών εκστρατειών. Είχαν αντίστοιχη πρόσβαση οι αντίπαλοί σας;

Μέσα από αυτές τις παρατάξεις αναδείχθηκαν βουλευτές και υπουργοί, με αποδοχές, παροχές και επιρροή. Γνωρίζετε πόσα χρωστούν τα κόμματά σας. Εσείς τι κάνετε; Απαιτείτε σχέδιο αποπληρωμής και ελέγχετε αν εφαρμόζεται; Ή αρκεί να κερδίζετε εκλογές και θέσεις και ο λογαριασμός να θεωρείται υπόθεση άλλων;

Δεν ζητώ να εργάζεστε χωρίς αμοιβή. Ζητώ την πολιτική ευθύνη που συνοδεύει τη θέση σας.

Εμάς κινδυνεύει το σπίτι μας. Εσάς;

Ο οικογενειάρχης που υποθήκευσε το σπίτι του ξέρει τι διακινδυνεύει. Και ο επαγγελματίας που δανείστηκε με προσωπικές εγγυήσεις μπορεί, αν αδυνατεί να πληρώσει, να βρεθεί με λουκέτο και την περιουσία του στον πλειστηριασμό. Εδώ η ζημιά έχει όνομα, οικογένεια και κόπους μιας ζωής.

Στα κομματικά δάνεια ποιες εξασφαλίσεις δόθηκαν; Ποιοι τα ενέκριναν; Ποια μέτρα είσπραξης κινήθηκαν και τι απέδωσαν;

Για να μη βάλει λουκέτο το μαγαζί και να μη χαθεί το σπίτι, στερούνται και όσοι δεν υπέγραψαν. Θα φτάσουν τα χρήματα για φαγητό; Θα σπουδάσει το παιδί; Θα πληρωθεί ο γιατρός; Ή θα χρειαστεί να επιστρατευτεί και η σύνταξη του παππού για να πληρωθούν όλα αυτά; Δεν μιλάω για νομική ευθύνη της οικογένειας. Μιλάω για τη ζωή της.

Ρύθμιση για όλους. Προνόμια για κανέναν

Δεν διεκδικούμε βιώσιμες λύσεις για τους πολίτες για να τις αρνηθούμε στα κόμματα. Ζητήσατε μείωση επιτοκίων, κούρεμα τόκων ή διαγραφή κεφαλαίου; Τι συμφωνήθηκε, με ποια κριτήρια και ποιος αναλαμβάνει τη ζημιά;

Δημοσιοποιήστε πόσα πληρώνετε, από ποιες πηγές, πόσο κεφάλαιο αποπληρώνεται, πόσοι τόκοι προστίθενται και πότε εξοφλείται το χρέος. Άλλο να πληρώνεται μια δόση και άλλο να οδηγεί η ρύθμιση στο μηδέν.

Ιδού λοιπόν η Θεσσαλονίκη. Απολογισμός για τις υποσχέσεις σας και σχέδιο για τα χρέη σας. Η αξιοπιστία δεν αποδεικνύεται στο χειροκρότημα. Αποδεικνύεται στον λογαριασμό.

Εσείς ζητήσατε την εμπιστοσύνη μας. Δεν μας κάνετε χάρη. Τη δουλειά σας ζητάμε να κάνετε.