Οδική Παιδεία για όλους: Πεζοί εκτός κατοικημένων περιοχών, ο κανόνας της αριστερής πλευράς

Η κυκλοφορία πεζών εκτός οικισμών κρύβει σοβαρούς κινδύνους, καθώς συχνά απουσιάζουν πεζοδρόμια, φωτισμός και οι ταχύτητες των οχημάτων είναι υψηλότερες. Για τον λόγο αυτό, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) καθορίζει σαφείς κανόνες που αποσκοπούν στην προστασία όσων μετακινούνται με τα πόδια σε αυτές τις συνθήκες.

Ο βασικός κανόνας

Όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο ή ειδικά διαμορφωμένη λωρίδα για πεζούς, ο νόμος επιβάλλει την κίνηση στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος, δηλαδή αντίθετα από την κατεύθυνση κίνησης των οχημάτων. Ο λόγος είναι απλός έτσι ο πεζός έχει οπτική επαφή με τα αυτοκίνητα που έρχονται από απέναντι και μπορεί να αντιδράσει έγκαιρα σε περίπτωση κινδύνου, κάτι που δεν θα ήταν εφικτό αν κινούνταν με την πλάτη γυρισμένη στην κυκλοφορία.

Πότε επιτρέπεται

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η τήρηση αυτού του κανόνα δεν είναι ασφαλής ή πρακτικά εφικτή. Για παράδειγμα, σε απότομες στροφές, σε ιδιαίτερα στενά τμήματα του δρόμου ή όταν υπάρχουν εμπόδια στην αριστερή πλευρά (χαλάσματα, κατασκευές, σταθμευμένα οχήματα κ.λπ.), ο πεζός μπορεί προσωρινά να περάσει στη δεξιά πλευρά. Σε αυτή την περίπτωση όμως απαιτείται αυξημένη προσοχή, καθώς η ορατότητα προς τα ερχόμενα οχήματα μειώνεται σημαντικά.

Τι ισχύει για όσους τρέχουν ή γυμνάζονται

Οι δρομείς και όσοι ασκούνται εκτός κατοικημένων περιοχών οφείλουν να ακολουθούν ακριβώς τους ίδιους κανόνες με τους πεζούς. Πρέπει δηλαδή να κινούνται στην αριστερή πλευρά, αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από την ταχύτητα με την οποία κινούνται.

Πρακτικές συμβουλές ασφαλείας

Πέρα από τη νομική υποχρέωση, υπάρχουν και πρακτικές συνήθειες που αυξάνουν σημαντικά την ασφάλεια των πεζών σε αυτές τις συνθήκες.

• Να προτιμάτε πάντα το πεζοδρόμιο, όταν αυτό υπάρχει, αντί για το οδόστρωμα.

• Να φοράτε ρούχα με ανακλαστικά στοιχεία ή έντονα χρώματα, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ή νυχτερινές ώρες, ώστε να γίνεστε έγκαιρα ορατοί στους οδηγούς.

• Αν βρίσκεστε σε ομάδα, με παιδιά ή με κατοικίδια, να κινείστε σε μία γραμμή και όχι πλάι - πλάι, ώστε να καταλαμβάνετε όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο στο οδόστρωμα.

• Να αποφεύγετε την απότομη ή απρόσεκτη διάσχιση του δρόμου, ειδικά σε σημεία χωρίς καλή ορατότητα.

Η τήρηση αυτών των κανόνων δεν αποτελεί απλή τυπική υποχρέωση, αλλά ουσιαστικό μέτρο πρόληψης ατυχημάτων. Η σωστή στάση και κίνηση των πεζών, σε συνδυασμό με την προσοχή των οδηγών, μπορεί να μειώσει δραστικά τα τροχαία δυστυχήματα εκτός κατοικημένων περιοχών.

Η ασφάλεια δεν είναι επιλογή είναι ευθύνη όλων.