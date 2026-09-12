1,64 εκ. ευρώ αποζημίωση στον εργολάβο για καθυστέρηση πληρωμών -«Χρυσή» θα πληρώσουν οι πολίτες την παράκαμψη του Πεταλιδίου

Το έργο της παράκαμψης Πεταλιδίου έμεινε σταματημένο επί 168 ημέρες το 2024, επειδή δεν πληρώθηκε εγκαίρως ο δεύτερος λογαριασμός του αναδόχου. Σήμερα το Δημόσιο καλείται να καταβάλει αποζημίωση περίπου 1,64 εκατ. ευρώ, μαζί με τόκους και δικαστικά έξοδα.

Οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες. Το αρμόδιο Υπουργείο δεν εξασφάλισε και δεν απέδωσε εγκαίρως τις απαιτούμενες πιστώσεις. Η περιφερειακή διοίκηση, από την πλευρά της, δεν άσκησε πίεση στο Υπουργείο, δεν ενημέρωσε έγκαιρα το Περιφερειακό Συμβούλιο και άφησε την υπόθεση να φτάσει σε διαταγή πληρωμής.

Το θέμα συζητήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στην Περιφερειακή Επιτροπή, η οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην προσβάλει δικαστικά τη διαταγή πληρωμής. Απορρίφθηκε, όμως, το αίτημα να παραπεμφθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Μια υπόθεση που αφορά εκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρήματος, ένα κρίσιμο οδικό έργο και πιθανές ανάλογες απαιτήσεις αναδόχων σε ολόκληρη την Πελοπόννησο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή νομική διαδικασία. Έπρεπε να συζητηθεί δημόσια στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η παράταξη «Πρώτα η Πελοπόννησος» είχε αναδείξει από τον Φεβρουάριο του 2025 τη διακοπή των εργασιών και τις σοβαρές καθυστερήσεις. Ακολούθησαν αιτήματα για αυτοψία και επιτόπιες επισκέψεις στο έργο. Δυστυχώς, οι προειδοποιήσεις μας επιβεβαιώθηκαν.

Οι πολίτες κινδυνεύουν να πληρώσουν δύο φορές: μία για την κατασκευή του δρόμου και μία για τις καθυστερήσεις.

Ζητάμε:

1. Άμεση συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Πλήρη δημοσιοποίηση του φακέλου και του συνολικού κόστους του έργου.

3. Ενημέρωση για τυχόν άλλες απαιτήσεις αναδόχων.

4. Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

Το Υπουργείο και η Περιφέρεια οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι πολίτες δεν μπορεί να πληρώνουν την έλλειψη χρηματοδότησης, προγραμματισμού και συντονισμού.