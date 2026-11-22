Ένα συμπαγές πλαίσιο με σαφήνεια ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο του καταναλωτή όσο και του Διαχειριστή επιδιώκει να διαμορφώσει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων σχετικά με τις ρευματοκλοπές, προχωρώντας σε ανάλογες τροποποιήσεις επί του ρυθμιστικού πλαισίου.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος που συνομίλησαν με το insider.gr, το υφιστάμενο πλαίσιο δεν παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις ωστόσο τυγχάνει να παραβιάζεται, αφήνοντας «παραθυράκια» για εκατέρωθεν παραβλέψεις τόσο από τον καταναλωτή όσο και από τον Διαχειριστή που καταλήγουν να θέτουν εν αμφιβόλω την όλη διαδικασία διαπίστωσης των ρευματοκλοπών και της απονομής των ανάλογων κυρώσεων σε βάρος του παραβάτη.

Αποσαφήνιση μέχρι… τελείας

Υπό αυτό το πρίσμα, η επιδίωξη του Ρυθμιστή, έχοντας καταγράψει όλο το προηγούμενο διάστημα τα κενά που υπάρχουν όπως καταδείχθηκαν και προέκυψαν τόσο από τις καταγγελίες των καταναλωτών όσο και από τις παρατηρήσεις του Διαχειριστή από την εμπειρία του επί του πεδίου, επεξεργάζεται επιμέρους παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν το πλαίσιο τόσο σε επίπεδο γενικής διάταξης όπως αυτή αποτυπώνεται στο Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας όσο και στις λεπτομέρειές του με αλλαγές στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής.

Χρειάζεται να σημειωθεί, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, ότι ήδη έχει γίνει μια σχετική προεργασία με τις πρώτες αλλαγές επί του Κώδικα να έχουν λάβει το «πράσινο φως» από την Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ ενώ έπεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα η συζήτηση για τις αλλαγές στο Εγχειρίδιο.

Αναλυτικότερα, η πρόθεση του Ρυθμιστή αφορά στο να «καθαρογραφεί» όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, το σχετικό πλαίσιο, καθώς και να συμπληρωθεί με μια σειρά μέτρα που διασφαλίζουν την ακεραιότητα της διαδικασίας τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον Διαχειριστή.

Συχνότεροι έλεγχοι και ενημέρωση «step by step»

Ενδεικτικά, η εισήγηση της ΡΑΑΕΥ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ να πραγματοποιεί ελέγχους κάθε δύο χρόνια αντί για κάθε πέντε χρόνια όπως προβλέπεται σήμερα με την συγκεκριμένη χρονική αναπροσαρμογή να προκύπτει σε συνέχεια της διείσδυσης των έξυπνων μετρητών και της συνολικότερης ψηφιοποίησης του δικτύου διανομής με την έννοια ότι πλέον οι έλεγχοι καθίστανται πιο εύκολοι και άμεσοι, πολλαπλασιάζοντας, ταυτόχρονα, την ευθύνη του Διαχειριστή να έχει καλύτερη εικόνα ως προς την κατάσταση του δικτύου.

Από εκεί και πέρα, οι συμπληρώσεις της Ρυθμιστικής Αρχής αφορούν την διαδικασία επί του πεδίου με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στο κομμάτι της ενημέρωσης του καταναλωτή από τον Διαχειριστή ώστε ο άμεσα ενδιαφερόμενος να είναι ενήμερος για την όλη διαδικασία βήμα προς βήμα από την αρχή μέχρι το τέλος.

Ανάλογη στόχευση έχει και το μέτρο για τη δυνατότητα του καταναλωτή να παρίσταται στον εργαστηριακό έλεγχο του μετρητή του με το όλο πλαίσιο να αποσκοπεί στην διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας της όλης διαδικασίας μιας και αυτό ακριβώς τέθηκε εν αμφιβόλω κατά κόρον όπως αποτυπώθηκε και στα πορίσματα δικαστικών αποφάσεων που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα μετά από σχετικές καταγγελίες καταναλωτών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη προχωρήσει στην βελτίωση του πλαισίου, όπως αποτυπώνεται σε έγγραφο που κατέθεσε το καλοκαίρι στη Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι έχει ενσωματώσει στα «πρωτόκολλά» τις σχετικές κατευθύνσεις που είχε υποδείξει σε προγενέστερο χρόνο η Ρυθμιστική Αρχή με την τελευταία πλέον, όπως προαναφέρθηκε, να τις περνάει και στα συναφή ρυθμιστικά κείμενα.

Ενδεικτικά, η εντολή αποκοπής-αποσύνδεσης της παροχής, όπως επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο, εκδίδεται μόνο μετά την εξέταση και την τυχόν απόρριψη των αντιρρήσεων εκ μέρους του χρήστη που εμπλέκεται ενώ αναφορά γίνεται στη δυνατότητα προσφυγής του χρήστη στο δικαστήριο όπως και στο τεχνικό κομμάτι της όλης υπόθεσης με τον Διαχειριστή να επισημαίνει ότι «ο χαρακτηρισμός μιας περίπτωσης ως διαπιστωμένη ρευματοκλοπή διενεργείται μέσω μιας αυστηρά τυποποιημένης και ρητής κανονιστικά διαδικασίας που εγγυάται το σαφή διαχωρισμό από περιπτώσεις φυσικής φθοράς ή τεχνικής αστοχίας υλικού. Η αξιολόγηση των ευρημάτων δεν εξαντλείται στον επιτόπιο έλεγχο, αλλά επισφραγίζεται από ενδελεχή εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη όταν απαιτείται».

Κατά συνέπεια, η εισήγηση της ΡΑΑΕΥ έρχεται να συμπληρώσει και να αποσαφηνίσει περαιτέρω το προαναφερόμενο πλαίσιο με επιμέρους προσθήκες που εξαλείφουν κάθε ενδεχόμενο «διχογνωμίας» ως προς την προβλεπόμενης διαδικασία τόσο από την μεριά του καταναλωτή όσο και από την μεριά του Διαχειριστή, πράγμα που αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, στην υποχρέωση για βιντεοσκόπηση της διαδικασίας ελέγχου με το υλικό να μπορεί να αξιοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση που υπάρξει αμφιβολία επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε.

Παράμετρος για τη μείωση του λογαριασμού

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενασχόληση της ΡΑΑΕΥ με το κομμάτι των ρευματοκλοπών αφορά τόσο το κομμάτι της βελτιστοποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου όσο και το πρακτικό αποτύπωμα της όλης υπόθεσης με τις ρευματοκλοπές να αποτελούν πληγή και κόστος για τον τελικό καταναλωτή που το επωμίζεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η συνολική εικόνα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος μιλώντας τον Οκτώβριο στο 8ο Renewable & Storage Forum παρουσιάζει βελτίωση με το ετήσιο κόστος των ρευματοκλοπών να έχει περιοριστεί κάτω από τα 300 εκατ. ευρώ από 350 εκατ. ευρώ το 2023.

Οι ρευματοκλοπές, όπως πρόσθεσε, κινούνται στα επίπεδα του 2017 με τον ΔΕΔΔΗΕ να εκτιμάει υποχώρησή τους κατά 4,4% στη διάρκεια του 2025. Υπενθυμίζεται τέλος ότι από τα τέλη Οκτωβρίου με την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ισχύουν νέες υψηλότερες χρεώσεις για όσους διαπράττουν ρευματοκλοπή με τις προσαυξήσεις να φτάνουν το 100% για τους οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές και 50% στις κατηγορίες του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου σε σχέση με τις τιμές αναφοράς του ρεύματος.