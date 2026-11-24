Σε περιβάλλον άγνωστο περπατούσε ώρες μόνο του παιδάκι που ξέχασαν σε σχολικό, όπου και προφανώς είχε αποκοιμηθεί.

Κανείς δεν αντιλήφθηκε, ότι το παιδί δεν αποβιβάστηκε μαζί με τους συνομήλικους του στο νηπιαγωγείο. Ούτε ο οδηγός, ούτε η συνοδός, που παρέλαβαν το παιδάκι από το σπίτι του δεν αντιλήφθηκαν ότι βρισκόταν ακόμη στο σχολικό όταν αναχώρησαν για άλλο σημείο της Ρόδου.