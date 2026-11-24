Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2026 11:20
Ρόδος: Ξέχασαν 4,5 ετών παιδί στο σχολικό - Βγήκε μόνο του και περιπλανιόταν για ώρες σε άγνωστη περιοχήΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Σε περιβάλλον άγνωστο περπατούσε ώρες μόνο του παιδάκι που ξέχασαν σε σχολικό, όπου και προφανώς είχε αποκοιμηθεί.
Κανείς δεν αντιλήφθηκε, ότι το παιδί δεν αποβιβάστηκε μαζί με τους συνομήλικους του στο νηπιαγωγείο. Ούτε ο οδηγός, ούτε η συνοδός, που παρέλαβαν το παιδάκι από το σπίτι του δεν αντιλήφθηκαν ότι βρισκόταν ακόμη στο σχολικό όταν αναχώρησαν για άλλο σημείο της Ρόδου.
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