Άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προβλημάτων από την παρουσία λύκων κοντά σε κατοικημένες περιοχές και τις επιθέσεις σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ζητά με γραπτή ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Όπως σημειώνει στην ερώτησή του «έντονη ανησυχία προκαλούν οι αυξανόμενες αναφορές για επιθέσεις λύκων σε κτηνοτροφικά ζώα και σκύλους φύλαξης, καθώς και για την παρουσία τους κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Στην Ορεινή Ναυπακτία, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων καταγγέλλουν ότι η κατάσταση έχει οδηγήσει κτηνοτρόφους στην εγκατάλειψη της δραστηριότητάς τους, επιταχύνοντας την ερήμωση των χωριών. Αντίστοιχες ανησυχίες εκφράζονται σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας».

Ο κ. Αρναούτογλου τονίζει ότι «η προστασία της βιοποικιλότητας οφείλει να συνδυάζεται με την ασφάλεια των κατοίκων, τη βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας και τη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο».

Επίσης ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «αν διαθέτει επιστημονικά δεδομένα για την εξέλιξη του πληθυσμού των λύκων στην Ελλάδα, την προσέγγισή τους σε οικισμούς και την πιθανή παρουσία υβριδίων λύκου-σκύλου», «ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να στηρίξουν την πρόληψη επιθέσεων, την αποτελεσματική αποζημίωση των κτηνοτρόφων και την προστασία των ορεινών κοινοτήτων» και αν «προτίθεται να προωθήσει συντονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης, αξιοποιώντας επιτυχημένες πρακτικές κρατών μελών, με επιστημονικά τεκμηριωμένα μέτρα για την ισορροπία μεταξύ προστασίας του λύκου και ανθρώπινων δραστηριοτήτων».

ΑΠΕ-ΜΠΕ