Είναι κοινωνικό το ζήτημα των ΕΛΤΑ

Έκλεισαν οι τράπεζες και οι Εφορίες, κλείνουν και τα ταχυδρομεία σε χωριά και κωμοπόλεις της πατρίδας μας και της Μεσσηνίας. Από τη μία οι εκσυγχρονιστές, οι “προοδευτικοί”, που συμφωνούν και υπερθεματίζουν για τις αλλαγές, την εξυγίανση και την επικράτηση των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής εποχής. Και από την άλλη, οι γκρινιάρηδες, οι αντιδραστικοί, οι οπισθοδρομικοί και οι “λαϊκιστές”.

Μέχρι τώρα επικρατούσαν οι πρώτοι, έπαιζαν χωρίς αντίπαλο, γιατί πάνω απ’ όλα ήταν ο εκσυγχρονισμός, ο εξορθολογισμός του κόστους και η οικονομική βιωσιμότητα. Η κοινωνία περνούσε σε δεύτερη μοίρα, οι πολίτες όφειλαν και οφείλουν να έχουν προσαρμοστεί στην ψηφιακή τεχνολογία, στην πρόοδο. Να μάθουν όπως έχουν μάθει οι νέοι. Όμως όλα αυτά εξελίσσονται σε μια εποχή με σοβαρό δημογραφικό ζήτημα, με την ύπαιθρο να υποβαθμίζεται, να ερημώνει, να γερνάει, να μένει χωρίς νέους και ενεργό, δυναμικό πληθυσμό.

Στην κρίσιμη αυτή χρονική στιγμή ήρθε η απόφαση για παύση της λειτουργίας των καταστημάτων ΕΛΤΑ. Και ήρθε σε μια στιγμή που ο αγροτικός πληθυσμός της πατρίδας μας και της Μεσσηνίας κυριαρχείται από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις επιδοτήσεις που έχασαν ή πήραν πετσοκομμένες οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που εξακολουθούν να ζουν στα χωριά, για να κονομήσουν οι “πονηροί”, οι επιτήδειοι, που είναι στο σύστημα της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Που έχουν άκρες, για να κονομάνε και να βολεύονται οι ίδιοι.

Αυτό το κλίμα προκάλεσε την έκρηξη στις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό το κλίμα συνάντησαν, αυτό το μήνυμα της αντίδρασης έλαβαν οι κυβερνητικοί βουλευτές. Και το μετέφεραν στην κεντρική εξουσία, γιατί δεν μπορούν να σταθούν στα χωριά και ο κόσμος τούς έχει κηρύξει ανεπιθύμητους.

Δεν είναι επικοινωνιακό το ζήτημα των ΕΛΤΑ. Είναι κοινωνικό, είναι το μήνυμα της κοινωνίας που νιώθει ότι περιθωριοποιείται και απομονώνεται και ξεκαθαρίζει ότι έχει να κάνει με ανθρώπους, με ζωές.

“Η διατήρηση του καταστήματος των ΕΛΤΑ στον Μελιγαλά αποτελεί υπόθεση κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και αξιοπρέπειας”, τονίζει ο Δήμος Οιχαλίας.