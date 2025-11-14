Έντονα επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση που δίνει αρμοδιότητες χωρίς πόρους στην αυτοδιοίκηση και για άλλα σημαντικά αυτοδιοικητικά ζητήματα, ήταν ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, στην ομιλία του στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη. Άστραψε και βρόντηξε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς όπως τόνισε για μια ακόμα φορά, “το 90% η εταιρεία το οδηγεί προς ταφή. Καλούμαστε να πληρώσουμε το ίδιο πράγμα δύο φορές. Η εταιρεία μια χαρά, το υπουργείο μια χαρά, ο ΕΟΑΝ πλουτίζει, οι δήμοι όμως της Μεσσηνίας και της Λακωνίας και λιγότερο της Αρκαδίας, της Αργολίδας και της Κορινθίας πληρώνουν το μάρμαρο”. Ωστόσο, δήλωσε ξεκάθαρα πως “ανήκω στη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη. Στηρίζω τον υπουργό Εσωτερικών, στηρίζω τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ”.

Και αναρωτιέται ο καλαματιανός πολίτης για το πώς ο δήμαρχος μπορεί να στηρίζει την κυβέρνηση και τον υπουργό; Ο υπουργός Εσωτερικών και η κυβέρνηση της Ν.Δ. που κυβερνάει από το 2019, δεν έχουν την ευθύνη που, όπως τόνισε ο ίδιος, “συζητούμε και ξανασυζητούμε για την ανάγκη ενεργοποίησης αναπτυξιακού χρηματοδοτικού εργαλείου για τους δήμους, αλλά πρόγραμμα δεν υπάρχει. Έχουμε μετατραπεί σε σάκο του μποξ. Πέρασαν χρόνια να επαναλαμβάνουμε μονότονα, σαν να απευθυνόμαστε σε τοίχο, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά η αυτοδιοίκηση αν οι αρμοδιότητες που έχει δεν συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους”.

Χθες ο δήμαρχος Καλαμάτας δήλωσε ότι δεν θα κλείσει το Δημαρχείο στις 19 Δεκεμβρίου, ούτε συμβολικά, όπως αποφάσισε ο πρόεδρος και η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ -τους οποίους στηρίζει- στο συνέδριο της Αλεξανδρούπολης.

Όταν ένας δήμαρχος μπερδεύει το αυτοδιοικητικό του καθήκον με το συμφέρον του κομματικού του φορέα, η φωνή της αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να γίνει πιο ισχυρή, πιο έντονη και πιο ενοχλητική. Τα συμφέροντα του δήμου και των δημοτών είναι πάνω από τα κομματικά. Όταν στηρίζεις τους δημότες που εκπροσωπείς και παίρνεις δύναμη απ’ αυτούς, δεν μπορείς να κάνεις εκπτώσεις απέναντι στην κεντρική εξουσία, που λειτουργεί ως τοίχος στα αιτήματα που απευθύνεις.