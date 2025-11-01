eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 01 Νοεμβρίου 2025 10:40

Λαχταριστή σπιτική καρυδόπιτα με σιμιγδάλι!

Γράφτηκε από την

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Της Κωνσταντίνας Δρακουλάκου

Υλικά: 1 πακέτο βούτυρο βιτάμ, 1 1/2 ποτήρι ζάχαρη, 1 φακελάκι μπέικιν, 8 αυγά, λίγη βανίλια, κανέλα, γαρίφαλα, 1/2 ποτήρι του νερού κονιάκ, 2 ποτήρια του νερού καρύδι κοπανισμένο, 1/2 κιλό σιμιγδάλι ψιλό.
Για το σιρόπι: 2 ποτήρια νερό, 2 ποτήρια ζάχαρη, ξύσμα λεμονιού.

Εκτέλεση: Χτυπήστε το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να ασπρίσει. Προσθέστε τα αυγά χτυπημένα, τη βανίλια, την κανέλα, τα γαρίφαλα κοπανισμένα και το κονιάκ. Ανακατέψτε το σιμιγδάλι και το μπέικιν και προσθέστε τα στο μείγμα ανακατεύοντας συνέχεια, μετά προσθέστε και τα καρύδια. Ρίξτε το μείγμα σ' ένα βουτυρωμένο ταψί και βάλτε το στο φούρνο να ψηθεί σε μέτρια θερμοκρασία. Ετοιμάστε το σιρόπι βράζοντας το νερό με τη ζάχαρη και το λεμόνι 15 λεπτά μέχρι να δέσει. Ρίξτε το σιρόπι χλιαρό στη ζεστή καρυδόπιτα και όταν κρυώσει γαρνίρετε την, αν θέλετε, με σαντιγί ή κοπανισμένο καρύδι.

Κατηγορία Γεύσεις
