Χριστουγεννιάτικο κέικ του Στέλιου Παρλιάρου

Στο χριστουγεννιάτικο κέικ το κάρδαμο συναντά το πορτοκάλι και μαζί μπλέκονται με τα ξερά βερίκοκα και τη σοκολάτα.

Το βούτυρο ενώνει όλα τα υλικά και έτσι δημιουργείται ένα γλυκό εμπνευσμένο από την πιο όμορφη μέρα του χρόνου!







Υλικά



200 γρ. ξερά βερίκοκα ψιλοκομμένα

120 γρ. ζεστό νερό

130 γρ. βούτυρο Lurpak

170 γρ. καστανή ζάχαρη

3 αβγά

150 γρ. αμύγδαλο σε σκόνη

75 γρ. αλεύρι

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

¾ κ.γ. κάρδαμο σε σκόνη

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

150 γρ. σταγόνες σοκολάτας bitter ή γάλακτος

1 κ.σ. καστανή ζάχαρη για πασπάλισμα



Εκτέλεση



Τοποθετούμε τα βερίκοκα σε μία κατσαρόλα με ζεστό νερό και τα βράζουμε, σε χαμηλή φωτιά, έως ότου σωθεί το νερό. Στον κάδο του μίξερ χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη, μέχρι να αφρατέψει, και προσθέτοντας ένα ένα τα αβγά έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα απαλό μείγμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε το αμύγδαλο και το ξύσμα πορτοκαλιού. Σταματάμε το χτύπημα και ρίχνουμε το αλεύρι, το μπείκιν πάουντερ και το κάρδαμο, ενώ παράλληλα ανακατεύουμε απαλά με μία μαρίζ. Προσθέτουμε τις σταγόνες σοκολάτας και τα βρασμένα βερίκοκα. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ένα ταψί διαμέτρου 22 εκ. στο οποίο αδειάζουμε το μείγμα. Τέλος, πασπαλίζουμε με την καστανή ζάχαρη και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160°C για 45-50 λεπτά.

Πηγή: steliosparliaros.gr