Μακαρονόπιτα της Τυρινής

Η τρίτη εβδομάδα της Αποκριάς είναι αυτή της Τυροφάγου ή Τυρινής, έχουμε τη λεγόμενη λευκή νηστεία γιατί επιτρέπεται να τρώμε γαλακτοκομικά προϊόντα, αβγά αλλά και ψάρια. Μέσα στην παράδοση αυτής της εβδομάδας τρώγονται πολύ τα μακαρόνια.