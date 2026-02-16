eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Μακαρονόπιτα της Τυρινής

Η τρίτη εβδομάδα της Αποκριάς είναι αυτή της Τυροφάγου ή Τυρινής, έχουμε τη λεγόμενη λευκή νηστεία γιατί επιτρέπεται να τρώμε γαλακτοκομικά προϊόντα, αβγά αλλά και ψάρια. Μέσα στην παράδοση αυτής της εβδομάδας τρώγονται πολύ τα μακαρόνια. 

Μια Ρουμελιώτικη συνταγή πλούσια με τα τυριά και αυγά του σπιτιού, για να καταναλωθούν πριν την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής από την κουζίνα της Γεωργίας Κοφινά.

 

Για 20-24 κομμάτια

 

Υλικά:

  • 450 γρ. φύλλο για πίτες
  • 500 γρ. χοντρά μακαρόνια ή πέννες
  • 600 γρ. διάφορα τυριά (φέτα κεφαλογραβιέρα, μυζήθρα) χονδροτριμμένα
  • 5 αυγά
  • 1 ½ φλιτζάνι γάλα
  • ½ φλιτζάνι βούτυρο λιωμένο + ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
  • Αλάτι, πιπέρι
  • Κρόκος 1 αυγού +2 κουταλάκια νερό

 

Εκτέλεση:

 

  1. Βράζετε τα μακαρόνια μέχρι να μαλακώσουν αλλά να κρατάνε ακόμα. Τα στραγγίζετε, τα βάζετε σε μεγάλο μπολ και τα ανακατεύετε με 4 κουταλιές σούπας βούτυρο.
  2. Ανακατεύετε τα τυριά και τα προσθέτετε στα μακαρόνια  μαζί με λίγο αλάτι και πιπέρι. Χτυπάτε τα αυγά με το γάλα και τα προσθέτετε στα μακαρόνια.
  3. Στρώνετε 3 φύλλα στο ταψί αλείφοντας τα ενδιάμεσα με βούτυρο-λάδι. Αφήνετε τις άκρες να εξέχουν από το ταψί. Στρώνετε τα μισά  μακαρόνια πάνω στα φύλλα και τα σκεπάζετε με δύο φύλλα αλειμμένα με βούτυρο-λάδι. Απλώνετε και τα υπόλοιπα μακαρόνια και τα σκεπάζετε με τα υπόλοιπα φύλλα (αλειμμένα).
  4. Γυρίζετε προς τα μέσα τα φύλλα που εξέχουν και διπλώνετε τις άκρες των φύλλων γύρω-γύρω στο ταψί.
  5. Αλείφετε την επιφάνεια με το κρόκο ανακατεμένο με νερό. Χαράζετε την πίτα σε λωρίδες και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180˚ για 45-50 λεπτά.

 

 

 

