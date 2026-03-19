Μπακαλιάρος με κρούστα και σκορδαλιά αβοκάντο



Υλικά





5 φιλέτα μπακαλιάρου pollock PESCANOVA

150 gr αλεύρι για όλες τις χρήσεις

150 gr σιμιγδάλι ψιλό

1 κ.γ. αποξηραμένος άνηθος

2-3 πρέζες αποξηραμένο σκόρδο

1/4 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

Λίγο αλάτι

Ελαιόλαδο για το τηγάνι

ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ ΑΒΟΚΑΝΤΟ

2 ώριμα μαλακά αβοκάντο

2 σκελ. σκόρδο

Χυμός από μισό λεμόνι

Χυμός απο 1 λάιμ ζουμερό

2 κ.σ. αμυγδαλοβούτυρο μαλακό ή ταχίνι ρευστό

Λίγες σταγόνες ελαιόλαδο απαλό

Ανθός αλατιού

Λίγο πιπέρι καγιέν

Εκτέλεση



ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ

Στεγνώνουμε πολύ καλά τα φιλέτα μπακαλιάρου να μην έχουν καθόλου υγρασία και τα κόβουμε σε κομμάτια.

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά για το πανάρισμα σε ένα φαρδύ μπολ.

Πανάρουμε κάθε κομμάτι ψαριού.

Ζεσταίνουμε λίγο λάδι σε ένα τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Τηγανίζουμε λίγα λίγα τα φιλέτα μέχρι να ροδίσει ελαφρά η κρούστα, περίπου 2 λεπτά από κάθε πλευρά.

Βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε με σκορδαλιά αβοκάντο.

ΣΚΟΡΔΑΛΙΑ ΑΒΟΚΑΝΤΟ

Καθαρίζουμε τα αβοκάντο προσεκτικά, παίρνοντας με ένα κουτάλι όλη την πράσινη σάρκα κοντά στη φλούδα.

Το βάζουμε στο μπλέντερ κι αμέσως προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και λάιμ.

Προσθέτουμε το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το ταχίνι, λίγο ανθό αλατιού και μια πρέζα πιπέρι καγιέν.

Πολτοποιούμε πλήρως, μέχρι να γίνει μια πράσινη, λεία σκορδαλιά αβοκάντο.

Αν είναι πολύ πηχτή, μπορούμε να την αραιώσουμε με λίγες σταγόνες νερό.

Tips

Αν περισσέψει σκορδαλιά αβοκάντο, μπορούμε να τη συντηρήσουμε για 1-2 ημέρες σε βάζο, στο ψυγείο, σκεπάζοντας την επιφάνεια με λίγο ελαιόλαδο, ώστε να μην αλλοιωθεί το χρώμα της.

Πηγή:argiro.gr