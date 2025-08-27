Οταν το αυτονόητο μοιάζει με «ιδιαίτερο χάρισμα»

Οι υπόλοιποι συνεχίζουν να μετατρέπουν τον χώρο σε προσωπική τους πίστα, αδιαφορώντας για την ασφάλεια και την άνεση όσων περπατούν. Η ειρωνεία είναι πως αυτοί οι λίγοι, που κάνουν απλώς το αυτονόητο, μοιάζουν να αποτελούν εξαίρεση -λες και η τήρηση του νόμου και του σεβασμού είναι «ιδιαίτερο χάρισμα».
Όσο για το υπόλοιπο της μέρας, υπενθυμίζεται πως βάσει νόμου απαγορεύεται η κίνηση των ποδηλάτων στην περίπτωση που δημιουργείται κίνδυνος για τους πεζούς. Τότε, ο ποδηλάτης υποχρεούται να κατέβει από το ποδήλατο και να το κυλήσει με τα χέρια, ενώ σε διαφορετική περίπτωση και όταν η κίνηση των πεζών είναι πιο αραιή πρέπει να κινείται με την ταχύτητά τους.
Τα παραπάνω ωστόσο τα εφαρμόζουν κυρίως ξένοι, και αυτό από μόνο του σίγουρα κάτι δείχνει…
Τ.Αν.