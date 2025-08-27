Οταν το αυτονόητο μοιάζει με «ιδιαίτερο χάρισμα»

Ελάχιστοι είναι για ένα ακόμα καλοκαίρι οι ποδηλάτες που σέβονται την απαγόρευση από τις 8 μ.μ. έως τις 11 μ.μ. στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου και κινούνται σωστά στον δρόμο.

Οι υπόλοιποι συνεχίζουν να μετατρέπουν τον χώρο σε προσωπική τους πίστα, αδιαφορώντας για την ασφάλεια και την άνεση όσων περπατούν. Η ειρωνεία είναι πως αυτοί οι λίγοι, που κάνουν απλώς το αυτονόητο, μοιάζουν να αποτελούν εξαίρεση -λες και η τήρηση του νόμου και του σεβασμού είναι «ιδιαίτερο χάρισμα».

Όσο για το υπόλοιπο της μέρας, υπενθυμίζεται πως βάσει νόμου απαγορεύεται η κίνηση των ποδηλάτων στην περίπτωση που δημιουργείται κίνδυνος για τους πεζούς. Τότε, ο ποδηλάτης υποχρεούται να κατέβει από το ποδήλατο και να το κυλήσει με τα χέρια, ενώ σε διαφορετική περίπτωση και όταν η κίνηση των πεζών είναι πιο αραιή πρέπει να κινείται με την ταχύτητά τους.

Τα παραπάνω ωστόσο τα εφαρμόζουν κυρίως ξένοι, και αυτό από μόνο του σίγουρα κάτι δείχνει…

Τ.Αν.