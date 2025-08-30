Μνήμες από το παρελθόν της Καλαμάτας φέρνει η επικείμενη επαναχρησιμοποίηση του κτηρίου στην οδό Θουκυδίδου, εκεί που μετασεισμικά λειτούργησε το Δημαρχείο Καλαμάτας.

Πέρα όμως από το Δημαρχείο, το κτήριο αυτό στέγασε επί χρόνια και το συσκευαστήριο “Λάρδα”, που έγραψε τη δική του ιστορία στο βιομηχανικό παρελθόν της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Δ.Πλ.