Προβληματικό πεζοδρόμιο

Προβληματικό κι επικίνδυνο είναι το πεζοδρόμιο στην οδό Νέδοντος, στο κέντρο της Καλαμάτας, εκεί που για πολλά χρόνια λειτουργούσε βενζινάδικο.

Με το κλείσιμό του απομακρύνθηκαν οι αντλίες, όμως δεν έγιναν οι αποκαταστάσεις που έπρεπε, ώστε το πεζοδρόμιο, όπως είχε υποσχεθεί η δημοτική αρχή, να επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή του και να υπάρχει ασφάλεια για τους πεζούς. Επιβάλλεται το συντομότερο να γίνει η αποκατάσταση.
Γ.Σ.

