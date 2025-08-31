Με ενδιαφέρον η επόμενη εκδήλωση

Λούνα παρκ, υπόστεγα, χώρος για πάρκο σκύλων, επιπλέον κερκίδες, εκτενέστερη συντήρηση των τρένων, περισσότερες είσοδοι, δενδροφύτευση, καλύτερη καθαριότητα, περισσότερες τουαλέτες, σημείο για skatepark και πεζοδρόμιο κατά μήκος όλου του πάρκου, ήταν κάποιες από αυτές, μένοντας να φανεί κατά πόσο θα ληφθούν σοβαρά υπόψη, δεδομένου πως προέρχονται από τους ίδιους τους πολίτες. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ στο ίδιο πλαίσιο υλοποιήθηκε πρόσφατα το “Metamorphosis Fest”, ένα φεστιβάλ για την κλιματική εκπαίδευση και τη βιώσιμη Καλαμάτα. Πλέον αναμένεται με ενδιαφέρον η επόμενη θεματική εκδήλωση και κατά πόσο οι όποιες προτάσεις από το θεωρητικό επίπεδο θα περάσουν στο πρακτικό.

T.Αν.