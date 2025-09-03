Εγιναν… μόδα οι δύο αναβάτες

Τη συνήθεια να επιβαίνουν σε ηλεκτρικά πατίνια δύο άτομα, αντί για ένα, και μάλιστα με ταχύτητα υιοθετούν όλο και περισσότερο νεαρά άτομα στους δρόμους της Καλαμάτας.

Το φαινόμενο το φετινό καλοκαίρι ήταν έντονο τόσο σε κεντρικούς δρόμους όσο και σε στενά, με τους οδηγούς τους να μην πτοούνται τόσο από τα πρόστιμα που ισχύουν όσο και από τα τροχαία που σημειώνονται κατά καιρούς.

Τ.Αν.