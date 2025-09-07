Αφαιρούνται πινακίδες

Από τα πιο προβληματικά σημεία στο κυκλοφοριακό της πόλης, το συγκεκριμένο, στο φανάρι των οδών Αρτέμιδος και Λεΐκων, στο 5ο (Μπενάκειο) Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, όπου αυτοκίνητα παρκάρουν

παράνομα στην αριστερή λωρίδα, δυσκολεύοντας και ακυρώνοντας τη στροφή προς τη Λεΐκων και προκαλώντας κάποιες στιγμές κυκλοφοριακό μπάχαλο.