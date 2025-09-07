Ανάγκη για στοχευμένες λίστες...

Οι λίστες με τα σχολικά είδη, που παραδοσιακά σηματοδοτούν την αρχή της νέας χρονιάς, φέτος αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Με την ακρίβεια να πιέζει ασφυκτικά τα οικογενειακά πορτοφόλια, η ανάγκη για πιο «φειδωλές» και στοχευμένες λίστες είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις απαιτήσεις της διδασκαλίας και στην πραγματικότητα των γονιών, που ήδη σηκώνουν το βάρος αυξημένων εξόδων σε όλα τα μέτωπα.

Μια συνετή επιλογή υλικών μπορεί να γίνει πράξη αλληλεγγύης και κατανόησης απέναντι στις οικογένειες, δίνοντας το μήνυμα ότι η ποιότητα της μάθησης δεν εξαρτάται από τον όγκο των προμηθειών.