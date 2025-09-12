eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025

Παράπονα για το σιντριβάνι

Στο πιο κεντρικό σημείο της Καλαμάτας, το νότιο σιντριβάνι, που θα έπρεπε να αποτελεί στολίδι και σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες, μετατράπηκε σε πηγή διαμαρτυριών.

Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Κώστα Βλαχονικολού, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην περιοχή, λέγοντας πως «εδώ και 4 ημέρες δεχόμαστε καθημερινά παράπονα για την εικόνα του πρασινισμένου και βρόμικου σιντριβανιού».

Ο ίδιος σχολίασε σε ανάρτησή του τα εξής: «Ήθελα να ήξερα δεν υπάρχει ένας, μα ένας υπεύθυνος να βάλει ένα τέλος σε αυτό το χάλι; Γιατί να πληρώνουμε κάθε 15 μέρες συνεργείο καθαρισμού και να μην έχει ένα αυτόνομο σύστημα με ταμπλέτες χλωρίου αυτό το σιντριβάνι; Το να πλυθεί απλά αύριο δεν λέει κάτι. Να γίνει μια μελέτη, τόσους επαγγελματίες έχει η πόλη μας που έχουν γνώση από πισίνες, σιντριβάνια και να δοθεί ένα τέλος».

