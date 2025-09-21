Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας: Αδράνεια στο πρόγραµµα το Δήµου Καλαµάτας

Σε ενηµερωτικές δράσεις και παιχνίδια για την κυκλοφοριακή αγωγή στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών περιορίστηκε ο ∆ήµος Καλαµάτας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας.

Με κεντρικό σύνθηµα «Mobility for Everyone - Κινητικότητα για Όλους», η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα (16-22/9) εστιάζει στη διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε βιώσιµες µεταφορές, ανεξάρτητα από το εισόδηµα, την τοποθεσία, το φύλο ή τις ικανότητές τους, αποτελώντας και µια ετήσια εκστρατεία για τη βιώσιµη αστική κινητικότητα, µε στόχο την ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών, ώστε να θεσπίσουν και να προωθήσουν αειφόρα µέτρα µετακίνησης.

Με βάση τα παραπάνω, θα περίµενε κανείς ο δήµος ο οποίος τείνει στην «κλιµατική ουδετερότητα», να πραγµατοποιήσει έστω µια σχετική δράση και να καλέσει ενδεχοµένως σε µια ποδηλατοβόλτα ντόπιους και επισκέπτες, ωστόσο ο προγραµµατισµός δεν άνοιξε τους ορίζοντές του.

Όσο για άλλες ελληνικές πόλεις που συµµετέχουν στο πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Αποστολής «100 Κλιµατικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις», όπως η Κοζάνη και τα Τρίκαλα, ανακοίνωσαν ενδιαφέρουσες δράσεις, µε την ορθή χρήση των ποδηλατοδρόµων και των πεζοδρόµων να ξεχωρίζει.