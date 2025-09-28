Ελλειψη ενημερωτικών πινακίδων

Παράπονα εκφράζουν επαγγελματίες της Καλαμάτας για την έλλειψη ενημερωτικών πινακίδων που να καθοδηγούν τους επισκέπτες προς το Ιστορικό Κέντρο της πόλης.

Όπως επισημαίνουν, σε άλλες πόλεις η σήμανση είναι σαφής και βοηθά τον κόσμο να προσανατολιστεί εύκολα, ενώ εδώ οι τουρίστες -ιδιαίτερα όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία- αναγκάζονται να ψάχνουν μόνοι τους τον δρόμο.