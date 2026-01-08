Καλαμάτα: Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης για την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης τμημάτων δικτύου ύδρευσης

Εργασίες για την αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης επί των οδών Σαλαμινομάχων και Καλλιπάτειρας θα εκτελεστούν από τη Δευτέρα 12/1, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας - Γ Φάση».

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, οι εργασίες θα εκκινήσουν την ερχόμενη Δευτέρα από την οδό Σαλαμινομάχων, πλησίον της οδού Καλλιπάτειρας. Στη συνέχεια, τα έργα θα εκτελεστούν στο τμήμα της οδού Καλλιπάτειρας από την οδό Τσικλητήρα έως την οδό Παλαιολόγου και ακολούθως από την οδό Τσικλητήρα έως την οδό Σφακιανάκη.

Για το παραπάνω διάστημα θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω παράπλευρων οδών. Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρχει η κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση.

“Με γνώμονα την οδική ασφάλεια, παρακαλούμε τους πολίτες να συμμορφώνονται με τη σήμανση και να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση τους στα οικεία μέρη” τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.