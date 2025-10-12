eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Χρειάζεται STOP

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Χωρίς πινακίδα STOP εξακολουθεί να είναι η διασταύρωση Αριστοδήμου και Πολυχάρους και μετά την ανάπλαση, στο κέντρο της Καλαμάτας.

Τα πράγματα είναι επικίνδυνα για την πρόκληση ατυχημάτων, καθώς οι περισσότεροι οδηγοί, ιδιαίτερα αυτοί που κατεβαίνουν την Αριστοδήμου, κινούνται με ταχύτητα, χωρίς να ελέγχουν.
