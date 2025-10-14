Οδόστρωμα… δύο επιπέδων

Χαρακτηριστικά στην οδό 28ης Οκτωβρίου, ενώ έπεσε νέος ασφαλτοτάπητας σε μεγάλα τμήματα, σε αρκετά σημεία δεν καλύφθηκε όλο το πλάτος του δρόμου, με αποτέλεσμα να μένει μια στενή λωρίδα, όπου το επίπεδο του δρόμου είναι χαμηλότερο από εκεί που έπεσε νέα άσφαλτος (αφού δεν φρεζαρίστηκε η νέα για να έρθει στο ίδιο επίπεδο). Αυτή η ανισόπεδη κατάσταση σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο ασφαλές, ειδικά για τα δίτροχα, και σίγουρα οι αρμόδιοι θα πρέπει να δουν το ζήτημα. Εξάλλου ας έπεφταν λιγότερα μέτρα σε μήκος, αλλά ας καλυπτόταν όλο το πλάτος του δρόμου.

Κ.Μπ.